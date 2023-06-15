В Челябинске следствие проверяет факт возможного нарушения жилищных прав мамы с ребенком-инвалидом

Следственные органы проводят в Челябинске процессуальную проверку по факту возможных нарушений жилищных прав семьи с ребенком-инвалидом.

О ходе проверки и ее предварительных результатах председателю СКР Александру Бастрыкину доложит руководитель СУ СК России по Челябинской области Петр Решетников, получивший соответствующее поручение.

Как отмечается в СКР, челябинские СМИ сообщали, что маме ребенка с инвалидностью не дают квартиру в социальном доме, тогда как девушка неоднократно обращалась с этой проблемой к местным властям. Но – безрезультатно.

Александр Бастрыкин поручил следователям разобраться в обстоятельствах произошедшего и дать надлежащую правовую оценку действиям (бездействию) всех без исключения лиц, причастных к возможным нарушениям.

В администрации Челябинска сообщили, что в 2022 году мэрия дважды рассматривала обращения Инны Стрельниковой о принятии ее семьи в составе двух человек на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилого помещения по договору найма.

«Первоначально Инна Стрельникова предоставила документы, которые содержали противоречия. Специалисты администрации города указали на выявленные недочеты и начали оказывать постоянную консультационную поддержку для приведения документов в соответствие, после чего заявители были поставлены на учет», - рассказали в мэрии, пояснив, что предоставить семье Инны Стрельниковой жилое помещение в наемном доме по улице Хохрякова в настоящее время не представляется возможным, так как он полностью заселен.

В администрации города отметили, что две остававшиеся свободными квартиры в этом доме были предоставлены челябинцам, вставшим на учет раньше этой заявительницы и также находящимся в сложной жизненной ситуации: семьи тоже воспитывают детей-инвалидов, в том числе с тяжелой формой хронического заболевания (ДЦП).

В настоящее время на учете в целях предоставления жилого помещения в наемном доме состоят пять семей, из которых четыре семьи приняты на учет раньше семьи Инны Стрельниковой, сообщили в мэрии.