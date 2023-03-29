В Челябинске случилось «нашествие» роботов

В Челябинске роботы «захватили» спорткомплекс «Метар-Спорт», устроив сразу на трех его площадках показательные выступления.

Роботы шагали, ползали, устраивали гонки, путешествовали по лабиринту, преодолевали полосу препятствий, боролись на ринге и гоняли мяч, как заправские футболисты.

Конечно, все это умные машины делали не сами – ими управляли юные таланты-роботехники из 16 территорий Челябинской области, которых в столице региона собрал международный фестиваль «РобоФинист» - на его отборочный этап съехались около трехсот ребят.

Как рассказали в областном центре технического творчества, за звание лучших и право выйти в финал 123 команды сражались в десяти номинациях.

По словам руководителя центра Владислава Халамова, «РобоФинист» хорош тем, что блеснуть своими талантами на этом фестивале могут и школьники, занимающиеся роботехникой первый год.

«Это не просто презентация идей и достижений. Это фестиваль первых шагов, первого опыта и первых побед. Десять треков способны охватить всех: и тех, кто только начинает свое знакомство с роботами, и уверенных «середнячков», и настоящих гуру робототехники», - рассказал Владислав Халамов.

Начинающие спортсмены играли в футбол роботов. Те, кто занимается не первый год, пробовали силы в робосумо; знатоки робототехники и программирования сражались в собирании шайб.

Ребята, создавшие проекты для предприятий, выступили в творческой категории. Так, ученики десятой школы Поляничко» из Магнитогорска Алексей Рожков, Кирилл Бабайлов и Денис Стрелков под руководством тренера Ксении Лавровой собрали для музея «ММК-МЕТИЗ» обучающую модель настоящей производственной линии по изготовлению гаек.

«Наше устройство полностью имитирует процесс производства гаек, - пояснил Денис Стрелков. - Сначала металл попадает в печь, где осуществляется его нагрев до заданной температуры, затем катится в пресс, который штампует заготовки, чтобы блин был не такой толстый, и гайка получилась нормального размера. Дальше изделие идет на фрезеровку, где срезаются углы, и, наконец, готовая гайка проходит процесс очистки от вредных веществ химическими элементами и водой».

В дальнейшем ребята планируют отдать свою модель в музей «ММК-МЕТИЗ» в качестве экспоната, чтобы посетители представляли, как все это работает.

Узнать имена победителей в каждой из представленных на фестивале номинаций можно здесь. Отметим, победители отборочного этапа едут в Санкт-Петербург.