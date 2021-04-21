В Челябинске сохранили все тарифы и льготы на проезд по садовым маршрутам

Челябинские садоводы в этом сезоне смогут добираться до своих участков на тех же условиях, что и раньше: тарифы и льготы на проезд по муниципальным садовым маршрутам сохранены в полном объеме, несмотря на сложности формирования бюджета на 2021-й год.

Ход организации садовых маршрутов депутаты городской думы Челябинска обсудили на заседании комиссии по городскому хозяйству и градостроительству сегодня, 21-го апреля.

Как сообщили в пресс-службе гордумы, работу сезонных маршрутов в период с первого мая по 15-е октября будет обеспечивать управление транспорта.

График движения по данным маршрутам разместят на официальных сайтах администрации Челябинска и городского управления транспорта.

Кроме того, 29-30-го апреля расписание будет размещено на конечных остановочных пунктах сезонных маршрутов.