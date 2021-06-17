В Челябинске сохранят участок старинной набережной Миасса за филармонией

В Челябинске участок старинной набережной Миасса за филармонией будет сохранен и защищен от возможных негативных воздействий.

Об этом заявил заместитель председателя городского комитета дорожного хозяйства Александр Барыкин. Он напомнил, что все основные трудности по созданию участка набережной от улицы Кирова до створа улицы Пушкина и сквера Искусств пришлись на прошлый год (тогда подрядчиком на данном объекте являлась компания «Урал-Сервис-Групп) и связаны они были как раз с обнаружением здесь подпорных стенок.

Данная находка – привет из прошлого – стала причиной приостановки работ на берегу Миасса (по требованию государственного комитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области).

«В 2020-м году были проработаны мероприятия по сохранению подпорных стенок, выполнены все заявленные требования. Все основные коммуникации, находившиеся на набережной, были переустроены», - напомнил Александр Барыкин.

Он отметил, что сегодня уже заметно, что на улице Кирова новый подрядчик - ООО «Строймеханизация» - вступил в завершающую стадию работ, а именно начал отделку гранитом.

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«И параллельно компания продолжает выполнять земляные работы по устройству водоотводных лотков и подпорных стенок, которые получаются здесь как малые архитектурные формы», - отметил Барыкин.

Что очень важно, на берегу Миасса продолжаются работы по консервации еще двух участков старинной набережной – ведется засыпка песком.

Заместитель председателя КДХ Челябинска также обратил внимание на то, что бордюры не подходят к старинной подпорной стене ближе чем на полтора метра на всей ее протяженности. Впоследствии между ней и бордюрами появится газон, а по краю дорожки - стеклянное ограждение: для предотвращения возможных повреждений исторически ценного сооружения.

Напомним, согласно муниципальному контракту работы на участке набережной от улицы Кирова до створа улицы Пушкина и сквера Искусств должны быть завершены до 20-го августа текущего года. Комиссия, на прошлой неделе проверившая объект, пришла к выводу, что «Строймеханизация» сумеет уложиться в установленные сроки.