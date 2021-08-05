05.08.2021
В сквере на площади Революции Челябинска демонтировали светильники
05.08.2021
В Челябинске сообщили об отключении светофоров на четырех перекрестках
04.08.2021
Анонсы событий и мероприятий на пятое августа
04.08.2021
В поселке Увильды горит частный гостевой дом
04.08.2021
Челябинское УФАС заподозрило в сговоре четыре аптеки
04.08.2021
В Озерске сотрудник железнодорожного предприятия попался на афере с контрактами по уборке снега
В Челябинске сообщили об отключении светофоров на четырех перекрестках
04.08.2021
В Челябинске на Меридиане отключат светофоры
03.08.2021
На северо-западе Челябинска отключили светофоры
28.07.2021
В Челябинске отключат светофоры на двух перекрестках
28.07.2021
В Челябинске на северо-западе отключили светофоры
Причиной замора рыбы на озере Аргази стала нехватка кислорода
04.08.2021
Рыбнадзор: В заморе рыбы в реке Ай виноваты водоросли
04.08.2021
Жители Челябинска выступают против многоэтажной застройки в историческом центре города
03.08.2021
В Локомотивном заменили аварийный участок водовода, но вопросы остаются
03.08.2021
В сгоревшем лесу около поселка Джабык зацвели подснежники
02.08.2021