В Челябинске сообщили об отключении светофоров на четырех перекрестках

Комитет дорожного хозяйства Челябинска сообщил об очередном отключении светофоров.

Сегодня, пятого августа, с восьми утра и до шести вечера не будут функционировать светофоры на Блюхера – Рылеева и Блюхера - выезд ДРСУ.

С девяти утра до шести вечера отключат светофоры на перекрестке улицы Комарова с Краснофлотской.

С девяти утра до пяти вечера не будут работать светофоры на пересечении улицы Новороссийской и Днепровской.