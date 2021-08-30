В Челябинске составлен «черный» список управляющих компаний

По поручению главы города составлен список управляющих компаний и организаций, которые систематически не косят траву на вверенным им территориям. При этом за свою работу они исправно получают пдату от жильцов за благоустройство.

Как сообщил сегодня, 30 августа, на аппаратном совещании в администрации Челябинска заместитель главы города, руководитель аппарата мэрии Валерий Смирнов, специалисты обследовали 52 улицы Челябинска

«Составлено 59 актов о нарушениях. Из них 41 акт за парковку в неустановленном месте, четыре акта за складирование мусора, один за обрезку деревьев без разрешения в и десять актов за нескошенную траву. Это обязанность возложена на управляющие компании, которые обслуживают данные территории», - сообщил Смирнов.

Напомним, ранее Котова потребовала положить ей на стол список злостных нарушителей правил благоустройства и предоставить список УК, которые не косят траву.

«Лидирует ПЖРО Курчатовского района. На эту компанию составлено 13 актов о нарушениях, на ООО «Ремжилзаказчик» Советского района составлено десять актов, на УК «Созвездие» - семь, на УК «Альфа» - пять», - сообщил заместитель главы города, руководитель аппарата мэрии Валерий Смирнов.

Также в этом списке ДЭЗ Калининского района, компания «Доверие Петровская», ТСЖ «Победа», УК «Союз», ЖСК Гарант и ЖЭУ Тракторозаводского района.

«Я напоминаю жителям, что есть муниципальные управляющие компании. Если вас не устраивает как обслуживает частная компания, то можно посмотреть, как работают муниципальные», - отметила Наталья Котова.

Добавим, что еженедельно управляющие компании штрафуют. Штрафы в среднем составляют 60 тысяч рублей. Но их это не пугает. Видимо, суммы муниципальных контрактов позволяют считать такие штрафы просто копейками.