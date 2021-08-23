Котова потребовала предоставить список УК, которые не косят траву

В Челябинске управляющие компании продолжают закрывать глаза на нескошенную траву. Штрафы их не пугают и это возмутило главу администрации города Наталью Котову.

Как сообщил сегодня, 23 августа, на аппаратном совещании в администрации Челябинска заместитель главы города, руководитель аппарата мэрии Валерий Смирнов, специалистами было обследовано 58 улиц Челябинска на предмет содержания территорий в летний период.

«Составлено три акта за складирование мусора в неустановленном месте и 21 за нескошенную траву на придомовых территориях и газонах. Ответственность за это возложена на управляющие организации. Всего их было проверено 101», - сообщил Смирнов.

В «черном» списке все те же. Это ЖСК «Гарант», УК «Ленком», УК «Южуралстройсервис», ООО «Центр управления», ЖСК «Заря», ЖКС «Гарант», УК «ПЖРУ», ТСЖ «Альянс-82», ТСЖ «Победа», УК «Справедливое ЖКХ», ООО «Содружество», ООО «Доверие», ООО «Ремжилказажчик», ООО «Территория комфорта».

Многие из этих организаций оштрафованы на суммы от 75-ти до 90 тысяч рублей.

«Получается, что для управляющих организаций заплатить за неделю по 80 тысяч рублей –это уже не деньги? И компании, которые нарушают договоры все одни и те же?», - возмутилась Котова.

Глава Челябинска потребовала положить ей на стол список злостных нарушителей правил благоустройства.