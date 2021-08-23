23.08.2021
Челябэнерго обеспечил электроснабжение нового детского сада в Челябинске
23.08.2021
Жителям Новобатурино подарили спортплощадку под открытым небом
23.08.2021
Котова потребовала предоставить список УК, которые не косят траву
23.08.2021
«Уральский диксиленд» блистал на джазовом фестивале в Крыму
23.08.2021
Крупным российским производствам грозят новые штрафы за выбросы
23.08.2021
В Совфеде хотят защитить персональные данные российских покупателей
Котова потребовала предоставить список УК, которые не косят траву
23.08.2021
Котова осталась недовольна уборкой мусора в городе
23.08.2021
В Челябинске из-за жары подрядчики не смогли заменить погибшие деревья
19.08.2021
Наталья Котова оценила реконструкцию храма Александра Невского в Челябинске
16.08.2021
Котова недовольна работой подрядчиков, убирающих мусор на дорогах Челябинска
Фирменные развороты Текслера в Златоусте
21.08.2021
В Челябинске открылась главная сельскохозяйственная выставка региона «Агро-2021»
19.08.2021
Аномальная жара продержится на Южном Урале до середины следующей недели
19.08.2021
Найдена одна из причин залпового выброса сероводорода в Челябинске
18.08.2021
В Челябинске произошел сильнейший залповый выброс по сероводороду
18.08.2021