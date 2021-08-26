В Челябинске состоится акция «Вместе не страшно»

Молодежь Челябинска и области примет участие в акции «Вместе не страшно», приуроченной ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Как сообщает управление молодежной политики Челябинской области, в рамках акции организаторы предлагают общими усилиями создать арт-объект: на черном «холсте» размером квадратных метров участникам будет предложено изобразить общеизвестный жест «стоп», состоящий из отпечатков ладоней каждого из участников акции, как символ того, что «объединившись можно сделать больше» и «вместе не страшно».

Также каждый желающий сможет во время акции ознакомиться с памяткой по противодействию терроризму и экстремизму на сайте Национального антитеррористического комитета, перейдя по QR-коду.

«Цель нашей акции – привлечь внимание к проблеме терроризма и последствий экстремизма. Мы ждем студентов ссузов, вузов, старших классов общеобразовательных школ и неравнодушную к проблеме молодежь», – комментирует Ксения Кочкина, специалист по работе с молодежью отдела профилактики социально-негативных явлений и формирования культурных ценностей ГБУ «МРЦ».

Акция состоится третьего сентября в 14 часов 30 минут в сквере «Алое поле» на площади у памятника-мавзолея В.И. Ленина.

Также на портале «Молодежь Южного Урала» третьегосентября выйдет социальный ролик «Я не боюсь» с участием известных врачей, артистов, спортсменов и учителей, которые объяснят, почему терроризм – зло и как единство и смелость могут побороть страх террора.

День солидарности в борьбе с терроризмом ежегодно отмечается третьего сентября. Памятный день установлен Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России» от 13 марта 1995 года. Этот день приурочен к трагическим событиям, произошедшим с первого по третьего сентября 2004 года в городе Беслане, когда, в результате беспрецедентного по своей жестокости террористического акта, погибли более трехсот человек, в основном женщины и дети.