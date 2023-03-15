В Челябинске состоялась конференция, посвященная православию в книжной культуре региона

Вчера, 14 марта, в Челябинской областной универсальной научной библиотеке прошла научно-практическая конференция «Православие в книжной культуре Южного Урала». Организаторы мероприятия – Министерство культуры региона, Челябинская областная универсальная научная библиотека и Челябинская митрополия Русской Православной Церкви.

14 марта в нашей стране отмечается День православной книги. Праздник приурочен к дате выхода «Апостола» Ивана Федорова – 1 (14) марта 1564 года. Это издание можно считать первым печатным публицистическим произведением в истории русской литературы.

Ежегодно в рамках праздника на площадке Челябинской областной универсальной научной библиотеки проходит научно-практическая конференция «Православие в книжной культуре Южного Урала». В этом году конференция также приурочена и к 125-летию Публичной библиотеки.

«Конференция этого года несколько отличалась от предыдущих по формату, – отмечает директор ЧОУНБ Наталья Диская. – Помимо выступлений докладчиков в программу были включены презентации православных книг южноуральских и московских авторов, а также организация книжной выставки-ярмарки».

Участники мероприятия смогли познакомиться с историей православной книги и её лучшими образцами, которые хранятся в фондах библиотеки, опытом работы по реставрации и сохранности редких и ценных изданий. Инициаторы форума постарались привлечь внимание к книге широким спектром онлайн- и офлайн-форм работы: встречами со священнослужителями, организацией экспозиции книжных раритетов, размещением постов и подкастов в социальных сетях и проведением викторин.

К слову, в День православной книги Публичная библиотека получила щедрый подарок – секретарь Челябинской епархии протоиерей Игорь Шестаков передал в дар четыре редких издания. И каждая из этих книг интересна по-своему.

Например, прижизненный труд Николая Костомарова «Смутное время Московского государства в начале XVII столетия», изданный в Санкт-Петербурге в 1868 г. Работа удачно соединила две ипостаси литератора – ученого и художника – и получила наибольшую популярность у читающей публики XIX столетия, обеспечив автору одно из первых мест в ряду русских историков. Глубоко вдумываясь, почти вживаясь в изучаемую эпоху, он воспроизводил ее в своих работах такими яркими красками и в таких образах, что она надолго оставалась в памяти.

В ближайшее время эти документы поступят в фонд и будут доступны для читателей в отделе редких книг Челябинской областной универсальной научной библиотеки.