Отъём церквей у Украинской православной церкви сегодня стал нормой, оскорбления и угрозы в адрес священнослужителей, надругательство над религиозными ценностями на Украине сейчас в порядке вещей. Ситуация начинает выходить из-под контроля. Наш собственный корреспондент в Луганске Михаил Бондаренко пообщался в онлайн режиме на эту тему с независимым журналистом из Италии Джанлука Прокаччини.

– Сегодня происходит небывалое притеснение православных христиан на Украине, это отмечают даже в ООН и госдепе США. Каковы ваши мысли по данному поводу и реагирует ли европейская пресса на всё это?

– Эта новость прошла по всем европейским СМИ. Единственная газета, которая продолжает писать на указанную тему, эта издание «Avvenire». Это каталитическое издание, его выпускает конфедерация итальянских епископов. Остальные масс-медиа поддерживают украинскую пропаганду.

– Что говориться в украинских пропагандистских тезисах, которые поддерживают в Италии?

– Что патриарх Кирилл одобрил, как они называют, вторжение на Украину. Надо понимать, что государственное телевидение поддерживает политику правящей партии в Италии. А это сейчас партия Джорджи Мелони «Братья Италии». Также эту политику поддерживала и Демократическая партия, когда была у власти, которая в свое время являлась коммунистической партией. В отличие от государственных СМИ, издание «Avvenire» является независимым, потому что принадлежит конфедерации итальянских епископов, и они могут себе позволить серьёзные исследования. Они рассказывают то, что считают нужным, а другие итальянские издания зависимы. Надо иметь ввиду, что и Демократическая партия, и тот, кто в правительстве сейчас – все они вдохновляются американским «глубинным государством». Тем самым, которое сейчас пытается арестовать Трампа. Левые в Италии поддерживают западную гендерную политику, защиту прав ЛГБТ- сообществ. В католическом государстве любой, кто выступает за традиционные ценности, будет являться врагом. Если вы говорите, что мужчина и женщина – это семья и защищаете подобные ценности, то вас надо «уничтожить», вы враг. Это не только конфликт геополитический, это столкновение миров!