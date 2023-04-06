06.04.2023
Новый порядок доставки пенсий не отразится на южноуральских пенсионерах
06.04.2023
Большинство челябинцев считают, что патриотическим воспитанием должны заниматься родители
06.04.2023
В ИТ-лицее Привилегия «Цифровая Россия» провела первое заседание Общественного совета
06.04.2023
«Мистраль» пока не удастся построить офисный центр в Челябинске
06.04.2023
Справедливороссы Челябинска свои доходы не скрывают
06.04.2023
«Единая Россия» продолжает помогать фронту и жителям новых регионов
Джанлука Прокаччини: Нынешние итальянские политики обслуживают американское «глубинное государство»
06.04.2023
«Единая Россия» продолжает помогать фронту и жителям новых регионов
05.04.2023
Джанлука Прокаччини: «Молдова может выдать Киеву украинцев-беженцев призывного возраста»
04.04.2023
Создан госфонд «Защитники Отечества» для поддержки участников СВО и их семей
04.04.2023
Джованни Алеманно: «Без прекращения разрастания НАТО мира в Европе не достичь»
Самый большой в мире цельностеклянный аквариум построят в Магнитогорске
05.04.2023
В Минэкологии предупредили о возможном появлении дымки и запаха гари в Челябинске
05.04.2023
Джованни Алеманно: «Без прекращения разрастания НАТО мира в Европе не достичь»
04.04.2023
В 2024 году в Челябинске планируют открыть обновленный театр драмы и цирк
04.04.2023
В Челябинске дорожники начали «латать дыры» в полотне горячим асфальтом
03.04.2023