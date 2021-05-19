В Челябинске состоялось благотворительное ледовое шоу для борцов с ковидом

Медицинские работники, соцработники и волонтёры, задействованные в борьбе с коронавирусной инфекции COVID-19 в Челябинской области, насладились ледовым шоу «Руслан и Людмила», которое представила олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка. Два концерта прошли на ледовой арене «Трактор» во вторник, 18 мая.

Билеты на представление не продавались, подарок для работников «красных зон» из Челябинской области, в том числе – отдаленных территорий, сделал Благотворительный фонд РМК.

«Здесь собрались те, кто в период пандемии был и остаётся на фронтовой, мы вам безумно благодарны и признательны. В это тяжелое время мы все шли рука об руку: кто-то приносил продукты пожилым соседям, кто-то помогал врачам добираться до пациентов, весомую помощь в сложный момент оказал и бизнес, - отметила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт. - Это и несколько самолетов со средствам индивидуальной защиты, это и реанимобили и машины неотложной скорой помощи – такую поддержку наш регион получил от Русской медной компании. И сегодняшнее шоу – это наши слова благодарности вам за тот труд, за ту самоотверженность, которые вы проявили и проявляете в эти дни».

В уникальном ледовом шоу, помимо Татьяны Навки, задействованы такие известные фигуристы, как Петр Чернышев, Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас, Юко Кавагути, Никита Володин, Никита Михайлов и Евгений Кузнецов.

«Мы хотим выразить слова благодарности всем, кто не пожалел своего здоровья, возможно, даже жертвовал своей семьёй, щедро делился своей любовью, имел свою гражданскую позицию. Нам приятно, что сегодня все те, о ком я говорю, в этом зале в полном составе и вместе со своими семьями, - поблагодарила руководитель Благотворительного фонда РМК Татьяна Баланчук. - Мы также очень признательный Татьяне Навке за прекрасную возможность всем нам еще раз встретиться с искусством, насладиться красотой и зарядиться хорошим настроением»

Постановка длится 1,5 часа, ее сценарий выстроен так, что каждую секунду на льду рассказывается какая-то часть пьесы, а пространство постоянно меняется за счет уникальных декораций и сказочного реквизита.

«Здесь великолепная, тёплая и душевная публика, чувствуется, что нас ждали. Все мы в большом восторге, и это, конечно, заряжает и добавляет сил. Благодаря Русской медной компании сегодняшнее шоу было благотворительным, посвящалось работникам, которые в течение этого тяжелого года стояли у руля, помогали и держали всё на своих плечах, спасибо им огромное. Я считаю, что сегодня праздник состоялся, мы смогли сделать это чудо, я действительно верю, что мы подарили сказку», - отметила постановщик шоу Татьяна Навка.

Ранее – в апреле – также два представления прошли в Екатеринбурге при поддержке Председателя Совета директоров РМК, Председателя совета Фонда святой Екатерины Игоря Алтушкина.