В Челябинске состоялось торжественное мероприятие по случаю Дня ветеранов боевых действий

В ДК Железнодорожников Челябинска вчера, шестого июля, состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню ветеранов боевых действий, который в России отмечают в первый день второго летнего месяца.

Памятная дата установлена в честь военнослужащих и сотрудников силовых ведомств страны, исполнявших воинский и служебный долг во время локальных войн и вооруженных конфликтов.

На праздничном вечере в зале Дворца культура собрались ветераны Вооруженных сил, участники боевых действий, члены семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы, супруги, родители и вдовы участников специальной военной операции, представители власти, духовенства, гости из регионального отделения государственного Фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», областного и городского Советов ветеранов.

Общественникам из организаций ветеранов боевых действий вручили благодарственные письма главы Челябинска «За большой вклад в деятельность общественных ветеранских организаций города и патриотическое воспитание молодежи».

Благодарственные письма и единовременное социальное пособие также получили матери и вдовы Героев России и участников СВО, рассказали в пресс-службе мэрии.

Как отметил в приветственном слове заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев, первое июля, когда в России отмечается день ветеранов боевых действий, - это «день уважения, день памяти и преклонения перед теми, кто в разное время в разных уголках планеты, не жалея своих сил и здоровья, выполнял свой воинский долг, стоял на страже интересов Российской Федерации».

«Примите слова безмерной благодарности за ваш ратный подвиг. Сегодня в едином порыве кадровые военнослужащие, добровольцы, гражданское общество прикладывают все усилия для реализации целей специальной военной операции. От всей души желаю вам и вашим семьям мира, добра, неиссякаемого оптимизма и только мирного неба над головой», - сказал Сергей Авдеев.

Для ветеранов и гостей мероприятия организаторы подготовили яркую концертную программу с участием сольных исполнителей и творческих коллективов города. На сцене Дворца культуры выступили вокальный ансамбль ГУ МВД России по Челябинской области, ВИА «IS not Ethnoband», детский вокальный коллектив «Дежа Вю» и коллектив спортивной школы танцев «Вероника».

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На сегодняшний день на учете в органах социальной защиты города Челябинска состоят 9346 ветеранов боевых действий и 801 член семьи погибших (умерших) ветеранов боевых действий.