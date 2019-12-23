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В Челябинске сотрудники ГУФСИН отметят новоселье
Общество
Сегодня, 10:12

Новоселье в новом году отпразднуют 60 семей сотрудников ГУФСИН России по Челябинской области. В поселке Рощино сдан новый многоквартирный дом.

Строительство 60-ти квартирного жилого дома для сотрудников ГУФСИН области началось в июле 2018 года. Именно тогда состоялось торжественное заложение первого камня в основание многоэтажки. Общая площадь жилых помещений новостройки составляет более 3 тысяч квадратных метров. Это постройка индивидуального типа.

«Для строительства дома выбран экологически чистый район, в непосредственной близости от природного памятника регионального значения -  Ужовского бора», - рассказал начальник отдела капитального ремонта и строительства ГУФСИН области Вячеслав Леонов.

По проекту в девятиэтажном одноподъездном здании 60 теплых, просторных и светлых квартир, в том числе 27 однокомнатных, девять двухкомнатных и 24 трехкомнатных. Во всех чистовая отделка, кухни оборудованы электроплитами, ванные комнаты и туалеты - сантехникой. На балконах витражное остекление из алюминиевых конструкций. Особое внимание при строительстве было уделено тепло- и звукоизоляции.

В здании в полном объеме соблюдены требования пожарной безопасности, установлен скоростной лифт Otis, предусмотрено помещение консьержа, учтены требования проживания и передвижения маломобильных групп населения. Кроме того, выполнена радиофикация и ТВ разводка квартир, установлен «умный» домофон и автоматизированные въездные ворота.

Обширная территория дома огорожена и освещена. ГУФСИН области позаботился об озеленении придомовой территории. Для игр и активного отдыха детей разных возрастов организована детская площадка, а для взрослых - удобные скамейки. У подъезда оборудована велопарковка. Парковочные места предусмотрены и для автомобилистов, всего их 60, из них 6 для маломобильных групп населения.

В новом году новоселов в погонах ждут приятные хлопоты - переезд и благоустройство быта. Маленькие ключи от своего большого счастья они получат уже в ближайшее время.

Фото: ГУФСИН по Челябинской области

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