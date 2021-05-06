В Челябинске создали граффити, посвященное памяти героев ВОВ

В Челябинске возле мемориала «Скорбящие Матери» граффитисты ассоциации художников «Граффити Россия» создали красочную иллюстрацию, посвященную памяти героев Великой Отечественной войны.

Как сообщили в пресс-службе администрации Челябинска, памятный рисунок нанесли пятого мая. Художникам помогали юные челябинцы. Граффитисты рассказали мальчикам и девочкам, как они готовят поверхность перед нанесением рисунка, какие моменты нужно учитывать при нанесении эскиза, какую насадку выбрать на баллончик с краской в зависимости от техники нанесения.

«Мы создали именно яркий и праздничный эскиз для художественной росписи, чтобы запечатлеть хорошие, теплые моменты, когда сыновья, мужья, отцы возвращались с войны и их встречали родные и любимые. Теперь наше граффити в Челябинске украшает это памятное место, где на 9 мая будут возлагать цветы и вспоминать о Великой Победе!», - рассказал представитель ассоциации художников «Граффити Россия» Дмитрий Кольцо.

Скорбящие Матери» - монумент в составе мемориального комплекса с братскими могилами в напоминание о воинах, умерших в госпиталях Челябинска и Челябинской области. Его основали девятого мая 1975 года, спустя 30 лет после окончания Великой Отечественной войны. Является объектом культурного наследия Российской Федерации.

Памятник представляет собой фигуры двух женщин, выполненные из кованной меди и символизирующие мать и жену (сестру) погибшего солдата. Их взгляд направлен на солдатскую каску, которую они держат обеими руками. Фигуры установлены на насыпи, к ним ведут высокие ступени.

В Челябинске во время войны работали эвакуационные госпитали. Санитарные поезда привозили тысячи раненых. Большинство выжили. Умерших же хоронили в братских могилах. На этом месте расположено Лесное кладбище, которое давно закрыто для захоронений.



Фото: vk.com, страница Дмитрий Кольцо