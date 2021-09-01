В Челябинске создан первый класс пограничной направленности

В Челябинске на базе многопрофильного лицея № 148 создан первый класс пограничной направленности, в котором будет обучаться 31 ученик. Нововведение подразумевает не только ношение военной формы, но и углубленную военно-патриотическую работу учащихся со стражами рубежей, проведение совместных мероприятий и даже выезды в действующие приграничные подразделения.

Сегодня, первого сентября, на торжественной линейке в много профильном лицее №148 присутствовали сотрудники пограничного управления. В торжественной обстановке член совета Челябинской областной общественной организации «Союз ветеранов пограничной службы» Александр Блинов вручил первоклассникам адаптированное издание «Азбука юного пограничника». А пограничники, в свою очередь, подарили своим подопечным литературу о границе и сувениры.

«По окончанию линейки сотрудники провели с детьми занятие, рассказав о непростой службе защитников рубежей и важности выполняемых ими задач. В ходе беседы с воспитанниками, стражи рубежей пригласили их посетить музей пограничного управления ФСБ России по Челябинской области, а также побывать с экскурсией в одном из действующих подразделений», - сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Челябинской области.

Всего, в различных учреждениях Челябинской и Свердловской областей, в рамках патриотической работы пограничным управлением организовано около 60 мероприятий. Тематические занятия пройдут в подшефных военно-патриотических организациях, школах и других образовательных учреждениях. Помимо уроков мужества, организованы просмотры документального фильма «Обыкновенный подвиг» о взводе пограничников под командованием старшего лейтенанта Романовского, героически сражавшихся на Курской дуге. В ходе мероприятий сотрудники проводят профориентационную работу с учащимися выпускных классов. Вместе с действующими сотрудниками и ветеранами погранвойск активное участие в патриотическом воспитании принимают курсанты Калининградского пограничного института, проходящие стажировку в подразделениях пограничного управления.