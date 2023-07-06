В Челябинске стартовал трудовой проект студенческих медицинских отрядов «Клиника»

Челябинске с четвертого июля стартовал трудовой проект студенческих медицинских отрядов «Клиника» - студенты Южно-Уральского государственного медицинского университета (ЮУГМУ) и Челябинского государственного университета (ЧелГУ) приступили к работе в медицинских учреждениях города. За два месяца в рамках проекта 45 студентов получат опыт работы, необходимый для профессионального самоопределения в профессии.

Как сообщили пресс-секретарь Челябинского регионального отделения «Российские Студенческие Отряды» Ольга Пустозерова, в этом году трудовой проект будет реализоваться на базе трех лечебных учреждений: Клиника ЮУГМУ, горбольница №1 и Областная клиническая больница №2 (больница скорой помощи). Студенты старших курсов будут работать медсестрами, остальные - санитарами и уборщиками.

«Расширение территорий, охват сразу трех клинических баз, несомненно, означает рост проекта. Увеличение вакантных мест дает возможность большему количеству ребят принять участие в проекте, что, в связи с прогрессивным ростом медицинского направления и открытием новых медицинских отрядов в нашей области, является хорошей платформой для прохождения идеальной целины и развитием родного региона», – комментирует командир трудового проекта «Клиника» Александра Левина.

Студотрядовцы перед трудовым семестром прошли профессиональное обучение, сдали экзамены на медицинских сестер и получили специальность санитара. Реализация данного трудового проекта поможет будущим врачам определиться с выбором специальности, а также привлечь молодых специалистов для работы в медицинских учреждениях Челябинской области.

Трудовой проект «Клиника» проходит в Челябинске второй раз. Всего за год численность участников выросла в два раза. Летом 2022 года ребята трудились на базе Клиники ЮУГМУ в составе 25 человек.

Организаторами проекта являются Челябинское региональное отделение Российских студенческих отрядов и Южно-Уральский государственный медицинский университет.