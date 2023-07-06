06.07.2023
В Челябинске стартовал трудовой проект студенческих медицинских отрядов «Клиника»
06.07.2023
Наталья Котова оценила подготовку образовательных учреждений Челябинска к новому учебному году
06.07.2023
У курчатовцев появились собственные «Гавайи»
06.07.2023
День семьи, любви и верности вместе с Историческим музеем Южного Урала
06.07.2023
Бывшие сотрудники ОКБ№3 Челябинска приговорены к 9,5 и восьми годам лишения свободы
06.07.2023
Анонсы событий и мероприятий на 7 июля (18+)
В Челябинске стартовал трудовой проект студенческих медицинских отрядов «Клиника»
06.03.2023
Студенческие отряды Южного Урала приступили к обучению проводников
05.05.2018
Студенты Челябинской области примут участие в строительстве АЭС в Турции и Бангладеше
20.06.2016
Студотряд «Терра» из Челябинской области собирает ягоды в Крыму
02.06.2016
Для студентов-аграриев Челябинской области начался третий трудовой семестр
Алексей Текслер внес предложения по совершенствованию межбюджетных отношений
06.07.2023
В Челябинской области вновь прогнозируют ливни, грозы и град
05.07.2023
В Челябинской области появится новая точка притяжения для молодых
05.07.2023
Жителям Миньяра объяснили, почему закрывают больницу и где теперь получать медпомощь
04.07.2023
Спасатели Златоуста девять километров несли на руках ребенка с серьезной травмой головы
04.07.2023