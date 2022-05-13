В Челябинске стартуют опрессовки теплосетей

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области 169 организаций уведомили службу занятости о предстоящих сокращениях почти
13.05.2022

В Челябинской области 169 организаций уведомили о сокращении 970 работников
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Финский энергоконцерн Fortum сегодня, 12 мая, заявил об уходе с российского рынка. Такое решение
12.05.2022

«Фортум» уходит из России: челябинские ТЭЦ продолжат работу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Специальный корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» в Луганской Народной Республике Михаил Бо
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Спецоперация на Украине
12.05.2022

Братская могила в Рубежном
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жителей Челябинска и области приглашают принять участие в создании «Сада жизни» на территории Чел
12.05.2022

Южноуральцев призывают присоединиться к созданию «Сада жизни» в Челябинске
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В пятницу, 13 мая, губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетит с рабочим визитом Верхн
12.05.2022

Текслер - жителям Верхнеуральского района: Жду предложений, на что обратить особое внимание
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2022

Дебаркадер-2022 в Челябинске: медиа-арт, танцы и мотофестиваль

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2022

Водитель был пьян и летел со скоростью 123 километра в час
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2022

Работа термального комплекса в Еткульском районе, где погибла девочка, приостановлена
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2022

В Челябинске стартуют опрессовки теплосетей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2022

В Челябинске презентовали концепцию единого дизайн-кода
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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13.05.2022

В Челябинске открыли новый исправительный центр для осужденных к принудительным работам
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Общество
13.05.2022 11:24

В Челябинске стартуют опрессовки теплосетей

Первый этап опрессовки начнётся в Челябинске 24 мая и завершится седьмого июня. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Под отключение горячей воды попадут 1197 жилых многоквартирных домов, 66 детских садов, 61 учебное и 24 лечебных учреждения во всех районах города Челябинска. С перечнем домов и сроками отключения можно ознакомиться здесь.  

Максимальный срок отключения – две недели. Но восстановить горячее водоснабжение могут и раньше, отметили в ведомстве. Продлить испытания тепловых сетей могут в том случае, если возникнут аварийные ситуации и потребуется провести дополнительный ремонт.

Напомним, что с 16 мая горячее водоснабжение будет отключено в домах, которые обслуживаются локальными котельными.

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Горячую воду в Челябинске отключат 19 мая
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В Челябинске завершены опрессовочные работы на тепловых сетях
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04.07.2017

Челябинск на пороге второго этапа опрессовки
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области 169 организаций уведомили службу занятости о предстоящих сокращениях почти
13.05.2022

В Челябинской области 169 организаций уведомили о сокращении 970 работников
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Финский энергоконцерн Fortum сегодня, 12 мая, заявил об уходе с российского рынка. Такое решение
12.05.2022

«Фортум» уходит из России: челябинские ТЭЦ продолжат работу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Специальный корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» в Луганской Народной Республике Михаил Бо
Спецоперация на Украине
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12.05.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жителей Челябинска и области приглашают принять участие в создании «Сада жизни» на территории Чел
12.05.2022

Южноуральцев призывают присоединиться к созданию «Сада жизни» в Челябинске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В пятницу, 13 мая, губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетит с рабочим визитом Верхн
12.05.2022

Текслер - жителям Верхнеуральского района: Жду предложений, на что обратить особое внимание
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13.05.2022 11:52

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13.05.2022 11:29

В Челябинской области 169 организаций уведомили о сокращении 970 работников

13.05.2022 11:24

В Челябинске стартуют опрессовки теплосетей

13.05.2022 11:21

В Челябинске презентовали концепцию единого дизайн-кода

13.05.2022 11:11

В Челябинске открыли новый исправительный центр для осужденных к принудительным работам

13.05.2022 11:07

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12.05.2022 23:36

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12.05.2022 21:19

В Челябинске высадят более 13 тысяч новых деревьев за сезон

12.05.2022 20:52

Братская могила в Рубежном

12.05.2022 20:13

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12.05.2022 19:47

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10.05.2022 20:59

Доходы губернатора Челябинской области за 2021 год выросли на один миллион рублей

10.05.2022 19:54

В Челябинской области ограничили проезд к озеру Тургояк

10.05.2022 19:36

На Солнце 10 мая произошла мощная вспышка, направленная в сторону Земли

10.05.2022 19:07

На Аркаиме ко дню Победы расцвел миндаль

10.05.2022 18:50

В среду в Челябинской области местами кратковременные дожди

10.05.2022 18:06

Анонсы событий и мероприятий на 11 мая

10.05.2022 12:19

Во вторник в Челябинской области – дожди и грозы, порывистый ветер

10.05.2022 12:00

За сутки заболел ковидом 151 южноуралец, выздоровело 153, умерло двое

09.05.2022 23:23

Челябинских ветеранов с Днем Победы поздравил Дмитрий Певцов

09.05.2022 16:59

«Бессмертный полк» в Челябинске прошел с «акцентом» на спецоперацию