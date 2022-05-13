В Челябинске стартуют опрессовки теплосетей

Первый этап опрессовки начнётся в Челябинске 24 мая и завершится седьмого июня. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Под отключение горячей воды попадут 1197 жилых многоквартирных домов, 66 детских садов, 61 учебное и 24 лечебных учреждения во всех районах города Челябинска. С перечнем домов и сроками отключения можно ознакомиться здесь.

Максимальный срок отключения – две недели. Но восстановить горячее водоснабжение могут и раньше, отметили в ведомстве. Продлить испытания тепловых сетей могут в том случае, если возникнут аварийные ситуации и потребуется провести дополнительный ремонт.

Напомним, что с 16 мая горячее водоснабжение будет отключено в домах, которые обслуживаются локальными котельными.