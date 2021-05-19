В Челябинске ТНТ бесплатно помоет «машины из 90-х»

Второй сезон сериала о российских 90-х «Мир! Дружба! Жвачка» стартует на ТНТ 24 мая. В связи с премьерой телеканал сделал подарок всем водителям, которые до сих пор верны автопрому эпохи девяностых, – их машины помоют на автомойке совершенно бесплатно.

Акция пройдёт только один день – 24 мая – в автомоечном комплексе «Clean City CAR», находящегося по адресу: ул. Кирова, 159а /здание парковки, 1 этаж/. Количество мест ограничено*. Достаточно будет показать техпаспорт или Свидетельство о регистрации ТС!

«Мир! Дружба! Жвачка!» рассказывает о четырёх подростках, растущих в лихую эпоху 90-х. В первом сезоне действо разворачивалось в 1993 году, и друзья стали свидетелями того, как их город делят между собой банды кавказцев и афганцев, а также застали валютную реформу в России. Во втором сезоне действо переносится на год вперёд, и в 1994 году герои сериала столкнутся с новыми проблемами, в том числе с крахом финансовых пирамид, начавшимся после ареста Сергея Мавроди.

Главные роли в сериале от создателей «Ольги» и «Бати» сыграли Егор Губарев, Валентина Ляпина, Юра Борисов, Никита Павленко, Федор Рощин, Егор Абрамов и многие другие. Первый сезон сериала стал одной из самых рейтинговых премьер года и вошел в топ лучших сериалов 2020 года по версии кинокритиков.

Смотрите новый сезон сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» с 24 мая на ТНТ и платформе PREMIER.

*Запись обязательна. Количество мест ограничено.

Акция проводится 24 мая 2021 года. Организатор и продавец: автомоечный комплекс «Clean City CAR», Россия, Челябинск, ул. Кирова, 159а /здание парковки, 1 этаж/, запись по тел.: +7-951-795-40-86.