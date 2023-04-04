В Челябинске «Тотальный диктант» будет посвящён экологии

На всех площадках Тотального диктанта в Челябинске участники смогут сдать на переработку батарейки и пластиковые крышечки. Для этого необходимо положить вторсырьё в специальный контейнер или обратиться к куратору площадки.

Для написания текста под диктовку на Тотальном диктанте используются фирменные бланки, которые по завершении акции участники могут забрать, однако ежегодно на площадках остаётся большое число бланков, за которыми их владельцы так и не пришли, предпочтя узнать свою оценку на сайте диктанта. Все невостребованные бланки в этом году будут также сданы на переработку. В этом Тотальному диктанту поможет экологическая акция по сбору вторсырья «Разделяйка», организаторы которой заберут невостребованные бланки, а также собранные батарейки и крышечки на Экотакси.

«Тотальный диктант задумался о теме экологии не впервые, – отмечает координатор акции в Челябинске Анна Минибаева. – Ежегодно наш всемирный проект печатает около 200 тысяч бланков для участников акции. Это примерно 30 деревьев. В 2018 году организаторы задумались, как можно компенсировать природе эти затраты. Тогда и была придумана аллея Тотального диктанта, которую высаживают ежегодно с 2018 года в разных городах. Кстати, первая аллея Тотального диктанта появилась именно в Челябинске.

Кроме того, в Челябинске Тотальный диктант напишут на базе новой площадки. Впервые к акции присоединился #НЕМУЗЕЙМУСОРА, сочетающий в себе экокультурный проект и интересное арт-пространство. Для участников, которые зарегистрируются на эту площадку, текст прочитает замминистра экологии Челябинской области Сергей Лавров. После диктанта в #НЕМУЗЕЙМУСОРА будут проведены экскурсия и мастер-класс по изготовлению брелоков из полистирола с изображением логотипа Тотального диктанта. Участники не только сделают своими руками украшение для ключей или рюкзака, но и послушают о принципах переработки пластика на примере одного из его видов и узнают, почему необходимо сдавать пластик по категориям, а не вперемешку.

Напомним, в этом году Тотальный диктант в Челябинске пройдёт 8 апреля в 13:00 по местному времени. Автором Тотального диктанта — 2023 стал писатель, журналист, финалист премий «Большая книга», «Национальный бестселлер» и «НОС» Василий Авченко. Специально для акции он написал текст о русском путешественнике, писателе, исследователе Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.

Регистрация открыта на сайте, количество мест ограничено.