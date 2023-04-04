04.04.2023
Анонсы событий и мероприятий на пятое апреля (18+)
04.04.2023
В Челябинске «Тотальный диктант» будет посвящён экологии
04.04.2023
В Челябинске «Ночь музеев» в этом году состоится 21 мая
04.04.2023
Завалены мусором и гнилыми деревьями: челябинцы просят навести порядок на кладбищах
04.04.2023
Черным риелторам из Челябинска предъявлены новые обвинения
04.04.2023
Три коллектива представят Челябинскую область на фестивале любительских театров «Две маски»
В Челябинске «Тотальный диктант» будет посвящён экологии
29.03.2023
Для челябинцев открылась регистрация на Тотальный диктант – 2023
09.09.2022
Автором Тотального диктанта-2023 станет писатель и журналист из Владивостока
07.09.2022
Жители Челябинской области завтра узнают имя нового автора Тотального диктанта
25.03.2020
В 2020 году Тотальный диктант перенесли на осень из-за пандемии коронавируса
В 2024 году в Челябинске планируют открыть обновленный театр драмы и цирк
04.04.2023
В Челябинске дорожники начали «латать дыры» в полотне горячим асфальтом
03.04.2023
В понедельник у православных начинается «Вербная» неделя
02.04.2023
Первого апреля стартует весенняя призывная кампания
31.03.2023
В Челябинской области увеличат число постов системы видеонаблюдения и количество беспилотников
31.03.2023