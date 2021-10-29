В Челябинске трамваи не будут ходить по улице Цвиллинга до шестого декабря

В Челябинске сегодня, 29-го октября, с 22-х часов полностью закрывается движение трамваев по улице Цвиллинга.

Как сообщили в администрации Челябинска, это связано с ремонтом трамвайных путей. До шестого декабря вагоны будут направляться по другим маршрутам (№3: ЧМК - Кирова - Карла Маркса - Российская – ЧГРЭС; №5: ЧЭМК - Труда - Карла Маркса- Российская – ЧГРЭС; №7: ЧТЗ - Горького - ЧЭМК).

Трамвайные вагоны с маршрута №8 будут направлены для усиления работы маршрутов №15: ЧТЗ - Карла Маркса - Кирова - Чичерина, №18: Чистопольская - Карла Маркса - Кирова - ЧМК, а также внутри Ленинского района: Политехникум - Чистопольская.

Трамваи 16-го маршрута будут ходить следующим образом: Чичерина - Кирова - Карла Маркса - Трамвайное депо №1.

Также в связи с ремонтом переезда на перекрестке улиц Цвиллинга и Тимирязева изменится трасса движения троллейбусного маршрута №5 «АМЗ – Железнодорожный вокзал». С 22-х часов третьего ноября до шести часов восьмого ноября троллейбусы этого маршрута будут следовать через площадь Революции в оба направления.

Как напоминают в администрации Челябинска, в рамках капитального ремонта будет проводиться полная замена трамвайных путей на улице Цвиллинга - от Тимирязева до Торговой. Контракт с подрядной организацией заключен министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.