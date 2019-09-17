В Челябинске троллейбусы перестали ходить по улице Молодогвардейцев
Общество
Сегодня, 10:10
В Челябинске сегодня, 17-го сентября, закрыто движение троллейбусов по улице Молодогвардейцев.
Электрический транспорт изменил схему движения в связи с устранением обрыва контактной сети на перекрестке Молодогвардейцев и проспекта Победы.
Как отмечают в пресс-службе городской администрации, движение закрыто на один день. «Десятые» троллейбусы сегодня следуют по маршруту: Молдавская - Чичерина - Солнечный берег, «семнадцатые» - по маршруту: Молдавская - Чичерина - Железнодорожный вокзал. Троллейбусы маршрута №14 во вторник ходят так: ЧМК - Свердловский проспект – парк имени Гагарина.
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