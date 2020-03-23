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В Челябинске у сотрудницы прокуратуры подозревают коронавирус

Общество
Сегодня, 14:44
Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинске сотрудников прокуратуры Металлургического района отправили на карантин. Поводом стало подозрение, что одна из сотрудниц надзорного ведомства может быть заражена коронавирусом.

 

Как сообщил собственный источник агентства "Урал-пресс-информ", подозреваемой в заражении коронавирусом оказалась помощник прокурора Металлургического района Челябинска. Она могла подхватить инфекцию, который вернулся с отдыха из Италии. Прокуратура закрыта на карантин, поэтому получить официальные комментарии от представителей этого ведомства на момент публикации материала не удалось.

Напомним, в Челябинске первые тесты на коронавирусную инфекцию у троих жителей города, прилетевших из-за границы, дали положительный результат.

Инфекцию подозревают у трех челябинцев, недавно вернувшихся их Италии. Сейчас они помещены в инфекционное отделение горбольницы №8. Анализы отправлены для подтверждения в государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске.

В настоящее время отработаны все контакты заболевших, они изолированы.

Автор: 
Инна Шемаева
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Теги
прокуратура Челябинской области
Карантин
грипп
ОРВИ
эпидемия
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