В Челябинске уберут ритуальный салон из жилого дома

В Челябинске суд запретил бизнесмену оказывать ритуальные услуги на первом этаже жилого девятиэтажного дома на улице Братьев Кашириных.

«Суд удовлетворил исковые требования прокурора Калининского района Челябинска, запретив индивидуальному предпринимателю осуществлять деятельность по предоставлению ритуальных услуг в жилом доме», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Как ранее информировало агентство «Урал-пресс-информ», салон ритуальных услуг располагается в доме №89 на улице Братьев Кашириных. На него в прокуратуру пожаловались местные жители. После чего ведомство направило в суд иск с требованием убрать магазин из нежилого помещения.

Отметим, законодательством запрещено размещать салоны по оказанию ритуальных услуг в многоквартирных домах.