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Безопасность или эстетика?

В Челябинске убирают ограждения и подвергают опасности детей

Общество
Сегодня, 15:58
Автор: 
Инна Шемаева

Жители Челябинска стали жаловаться на то, что в погоне за эстетикой в городе стали забывать о безопасности. Раньше ограждения вдоль приезжей части могли обезопасить людей от удара автомобиля или от того, что ребенок может выбежать на дорогу и попасть под колеса автомобиля.  Сейчас этого нет.

В редакцию агентства «Урал-пресс-информ» обратилась местная жительница, которая рассказала о том, что ей немного страшно ходить с детьми вдоль дорог Челябинска.

«Вот я иду с тремя детьми. Один играет с мячиком, а он вылетел на дорогу. Если бы было ограждение, то сын не побежал бы за ним. А ограждения нет. Ребенок может попасть под машину, а я не успею его поймать»,- рассказала собеседница агентства.

Безопасность детей всегда стоит на первом месте у полиции и ГИБДД Челябинска. Хотя статистика неутешительна.

В целях профилактики ДДТТ за шесть месяцев 2020 года сотрудниками ГИБДД города проведено 1441 профилактическая беседа с детьми по ПДД в детских образовательных и дошкольных организациях, подготовлено 734 материала в СМИ, из них 305 на тему профилактики ДТП, выявлено 233 нарушения ПДД детьми.

«В текущем году ГИБДД проведены профилактические мероприятия «Зимние каникулы», «Весенние каникулы», проведено 3 мероприятия по выявлению нарушений правил перевозки детей в транспортных средствах (выявлено 31 нарушение). Проведено 16 агитационных мероприятий (награждение «Заметная семья», студенческий десант, День безопасности (ОЦ № 4, 145, 144), видеолектории по БДД, интернет-акция «Сиди дома, Правила изучай, Велосипед прокачай!», акция ко Дню защиты детей «Безопасное лето»). Проведены конкурсы лэпбуков по безопасности дорожного движения, конкурс «Мама в автомобиле», - сообщили в ГИБДД Челябинска.

В администрации Челябинска пообещали информацию о параметрах, которые применяются при установке ограждений предоставить в ближайшее время. Соответствующее поручение главой города Натальей Котовой было озвучено сегодня, 13 июля, на традиционном аппаратном совещании в администрации города.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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