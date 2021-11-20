В Челябинске ушел из жизни легендарный фотожурналист Сергей Васильев

В Челябинске на 86-м году жизни скончался Сергей Васильев – легенда отечественной фотожурналистики.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, правительство региона, глава города Наталья Котова выражают глубокие соболезнования родным и близким заслуженного работника культуры Российской Федерации, отмечая, что Сергей Григорьевич был самым титулованным представителем своей профессии в стране - пять раз становился лауреатом «фотографического Оскара» – престижной награды «Золотой глаз» международного союза «World Press Photo».

«Выставки его фоторабот с успехом проводились в Италии, Германии, Великобритании, Болгарии, Испании, Бельгии, Финляндии и многих других странах. Много лет Сергей Васильев был фотокорреспондентом газеты «Вечерний Челябинск», являлся одним из основателей прославленного «Челябинского фотоклуба», воспитал целую плеяду талантливых учеников. До последнего дня своей жизни Сергей Григорьевич был верен своему делу и работал над новыми проектами. Своим ярким и пронзительным творчеством он внес огромный вклад в российское и мировое профессиональное фотографическое искусство. Память об этом выдающемся мастере и замечательном человеке навсегда останется в сердцах южноуральцев», - отмечают в правительстве Челябинской области.

«Величайший фотограф, художник, Сергей Григорьевич по праву заслужил многочисленные звания и награды. Но главное, что он смог запечатлеть огромное количество важнейших исторических фактов о Челябинске, его людях и вехах развития родного города. Его имя известно далеко за пределами не только нашего региона. Без преувеличения, добрые и потрясающие снимки фотомастера получили мировую известность. Нам будет очень не хватать Сергея Григорьевича, его уникального взгляда на жизнь через фотообъектив. Память о великом мастере навсегда останется с нами в его снимках и в наших сердцах», - сказала Наталья Котова.