Память в одном кадре: балерина и фотограф

Сегодня, 16 июня, челябинскому фоторепортеру Сергею Васильеву исполнилось бы 87 лет.

Уже много лет подряд в Челябинске проходит ставший традиционным фестиваль балета «В честь Екатерины Максимовой». В этом году он завершился буквально на днях.

Снимок моего отца, Владимира Белковского, хранящий память и о великой советской балерине, и о замечательном челябинском фотомастере, был сделан в челябинском оперном театре в начале семидесятых годов, когда Екатерина Максимова и Владимир Васильев приезжали на гастроли. Пройдут годы, и Сергей Васильев станет самым титулованным в городе фоторепортером, в кадре же он еще молодой репортер недавно созданной городской газеты «Вечерний Челябинск».

Сергей Григорьевич родился 16 июня 1936 года. В фотожурналистику он пришел из милиции, где работал следователем. На новую работу сотрудника милиции рекомендовал Челябинский городской фотоклуб, членом которого являлся Васильев. В газете «Вечерний Челябинск» он проработал более сорока лет - со дня ее создания. Многие события тех десятилетий в жизни Челябинска горожане видели через объектив фотокамеры этого репортера.

Знаменитого челябинского фотографа не стало в ноябре 2021-го. В июне того же года в музее фотографии, созданном фотомастером, отметили его 85-летие. За несколько месяцев до этого встретились с Сергеем Григорьевичем, чтобы обстоятельно поговорить о его жизни, вспомнить - хотелось успеть к юбилею мастера написать о нем биографический очерк и издать его в книге «Разные судьбы».

Задуманное сделать успели. Книгу вручил на юбилее Сергея Васильева.

Самым титулованным фотографом Челябинска его считают не без оснований. Сергей Григорьевич - Заслуженный работник культуры РСФСР, четырехкратный лауреат премии World Press Photo, удостоен званий «Международный мастер пресс-фото» Международной организации журналистов, «Фотограф года», «Почетный гражданин Челябинска» (это звание было присвоено ему решением Челябинской городской Думы от 27 августа 2002 года).

К своему 80-летнему юбилею фотограф открыл частный музей фотографии, где регулярно проводились фотовыставки и встречи с фотографами и художниками города.

И сегодня в день рождения знаменитого челябинца в созданном им музее фотографии внучка фотографа Лиза соберет коллег и друзей своего дедушки.