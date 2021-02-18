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В Челябинске ушла из жизни старейший работник областного радио Элла Фёдорова

В Челябинске сегодня, 18-го февраля, ушла из жизни старейший работник областного радио Элла Фёдорова.

Элла Игоревна родилась 13-го марта 1933-го года. Много лет после окончания вуза работала в Челябинске, вела рубрику в известной программе «Уральский меридиан», где рассказывала о рабочей молодежи.

«Ее зарисовки и очерки о рабочих девчатах, репортажи со строек на областном радио были и деловыми, и эмоциональными. Помню, какой фурор произвела радиопостановка по ее сценарию «Хочу быть королевой», - вспоминает журналист радио «Южный Урал» Вера Филиппова.

В конце 70-х с супругом Элла Игоревна переехала в Москву. С 1979-го по 1994-й годы была специальным корреспондентом газеты «Советская Россия».

Выросла в семье медиков, но решила связать свою жизнь с журналистикой. Окончила Уральский государственный университет. На первой же практике попала в Таджикистан, где и проработала четыре года. Основная ее тематика - рабочий класс, люди труда, которые строили танки в военное время, создавали отечественное машиностроение в послевоенные годы. Но на какие бы темы ни писала Элла Фёдорова по заданию редакции, «великий русский язык», любовь к которому привили еще в семье, всегда был предметом ее интереса. Выпускала она и научные статьи.

В Челябинске живет семья Эллы Фёдоровой. Сын Игорь Анатольевич Фёдоров - заслуженный врач России, главный внештатный аллерголог Челябинска. Внук Ярослав - чемпион Европы по ралли, его брат Анатолий стал продолжателем врачебной династии.