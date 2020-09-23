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В Челябинске установят бюсты Героев России Сергея Молодова и Евгения Родионова

Общество
Сегодня, 15:24
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В Челябинске появятся бюсты Героев России – гвардии майоров Сергея Молодова и Евгения Родионова. Решение установить мемориальные объекты приняли депутаты городской думы.

Инициаторами установки памятников выступила челябинская региональная организация «Российский союз ветеранов Афганистана.

Бюсты десантника Сергея Молодова и начальника разведки 108-го гвардейского парашютно-десантного полка Евгения Родионова планируется установить на территории двух школ: №28, носящей имя Героя России Молодова (учебное заведение расположено на улице, названной в его честь) и в школе №68.

«Я приветствую эту инициативу и думаю, все депутаты со мной согласятся, ведь Герои России Родионов и Молодов - это наши земляки, которые отдали свои жизни, защищая суверенитет и целостность нашей страны. Мы находимся в контакте с их родителями. Установка памятников героям с точки зрения патриотического воспитания и гражданского долга очень важна», - подчеркнул председатель гордумы Андрей Шмидт.

Как сообщили в пресс-службе думы Челябинска, создание проектов, изготовление и установка памятников будут произведены за счет Российского союза ветеранов Афганистана - на благотворительные пожертвования.

СПРАВКА

Сергей Георгиевич Молодов - десантник, гвардии майор, Герой Российской федерации. Кадровый военный. Принимал участие в миротворческих операциях в Баку, Нагорном Карабахе, в контртеррористической операции в Буйнакске. Во время первой чеченской войны в феврале 2000-го года при взятии высоты 776 командир роты Сергей Молодов был ранен. В бою с превосходящим по численности противником майор продолжал управлять ротой, проявил мужество и героизм. Когда раненого офицера пытались вынести с поля боя, он получил смертельное ранение.

Евгения Николаевич Родионов - гвардии майор, начальник разведки 108-го гвардейского парашютно-десантного полка. С 1987-го по 1995-й год проходил военную службу в воинских частях в городах Каунасе, Майкопе, Новороссийске. В составе подразделений ВДВ участвовал в локализации вооруженного конфликта в Абхазии и Грузии. С февраля 1995-го года принимал участие в миротворческих операциях на территории Чеченской республики. В июне 1995-го года в бою при взятии подразделениями десантников населенного пункта Шатой проявил беспримерное мужество и был представлен к высшей воинской награде - званию Героя России. Погиб пятого января 1996-го года при выполнении очередного боевого задания.

 

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