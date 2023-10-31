В Челябинске утверждена инвестиционная программа МУП «ЧКТС» на 2024 год

Депутаты Челябинской городской Думы согласовали инвестиционную программу МУП «ЧКТС» на 2024 год.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в нее включены мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей в Челябинске, расположенных в зоне обслуживания МУП «ЧКТС».

Программой предусмотрена замена участков магистральных теплотрасс общей протяженностью почти 6,9 километра на общую сумму около полутора миллиардов рублей в Курчатовском, Тракторозаводском, Металлургическом районах, в поселках Новосинеглазово и АМЗ.

В администрации Челябинска отметили, что наличие утвержденной инвестиционной программы является обязательным условием для получения средств областного и федерального бюджетов, в том числе при получении займов из Фонда национального благосостояния.

Объекты будут финансироваться в том числе из Фонда развития территорий и в рамках региональной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в Челябинской области».