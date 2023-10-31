31.10.2023
Консультация юриста: можно ли выходить на подработку к своему работодателю, как это должно оплачиваться?
31.10.2023
В Челябинске продлили ограничение движения по проспекту Победы
31.10.2023
В Челябинске завершены основные работы на путях у трамвайного депо №1
31.10.2023
На улице Богдана Хмельницкого в Челябинске ограничили движение
31.10.2023
По факту падения снежной глыбы на малыша в Челябинске начата доследственная проверка
31.10.2023
В Челябинске состоятся юбилейные Рождественские чтения
В Челябинске утверждена инвестиционная программа МУП «ЧКТС» на 2024 год
29.10.2023
В теплосети челябинского поселка Смолино введут краситель для выявления утечек
29.09.2023
Челябинские власти заверили: срыва отопительного периода не будет
27.09.2023
Тепло придет в срок: в Металлургическом районе Челябинска заменили изношенные сети
15.08.2023
В Челябинске на подготовку к отопительному сезону потратят больше миллиарда
Жалобой жителей челябинского поселка на тяжелую жизнь заинтересовался Бастрыкин
31.10.2023
Валуны в Саду камней Челябинска «заговорили» с людьми
30.10.2023
В школах Челябинска начались каникулы
30.10.2023
Экстренное предупреждение для южноуральцев на 29 октября
28.10.2023
В Челябинской области в начале ноября предзимье даст сбой
27.10.2023