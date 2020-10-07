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В Челябинске в честь трудового подвига героев Танкограда создали огненную картину

Общество
Сегодня, 14:06
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В Челябинске в День героев Танкограда, шестого октября, общественники создали на Аллее Славы огненную картину.

Вечером вторника представители общественных организаций города воссоздали на плитах общественного пространства памятник добровольцам-танкистам, установив на контурах изображения шесть тысяч свечей. Огонь «оживил» известную челябинскую достопримечательность – получилось очень эффектно и празднично.

Инициатором и организатором акции «Огненная картина «Танкоград - город героев» выступил Урало-Сибирский Дом Знаний. Художник Валерий Лычагин на площади 10 на 15 метров нарисовал на плитке Аллеи Славы памятник, а участники акции - координаторы «Бессмертного полка России» в Челябинской области, студенты ЮУрГУ, обучающиеся в военном учебном центре университета, волонтеры Победы, представители общественных организаций патриотической направленности - расставили свечи и дружно зажгли их в вечерней темноте.

«Огненная картина» была снята с воздуха с помощью квадрокоптера. В завершение события в небо выпустили 150 белых воздушных шаров-голубей.

Дату проведения акции - шестое октября - организаторы выбрали неслучайно. В этот день в далеком 1941-м году было принято решение об эвакуации ленинградского Кировского завода в столицу Южного Урала и переименовании ЧТЗ в Кировский завод Наркомата танковой промышленности в Челябинске. В годы войны предприятие стало главным производителем в СССР тяжелых танков, самоходных артиллерийских установок, моторов и комплектов топливной аппаратуры боевых машин.

 

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