В Челябинске в ноябре демонтировали почти 70 незаконных ларьков, гаражей и стоянок

В Челябинске в ноябре текущего года демонтировали 69 незаконных нестационарных объектов, в том числе киоски, трейлеры, гаражи, ограничители проезда, автостоянки.

Лидером демонтажа является Тракторозаводский район, где за последний месяц осени было демонтировано 19 НТО. На втором месте – Металлургический с десятью объектами. На третьем – Курчатовский и Советский районы (по девять НТО). В Калининском районе Челябинска в ноябре демонтировано шесть объектов, в Ленинском и Центральном - по восемь.

Как отмечают в пресс-службе городской администрации, большая часть объектов убрана силами самих предпринимателей и собственников. Также демонтаж осуществляли сотрудники муниципального учреждения «Городская среда».

В мэрии напомнили, что перечень выявленных нестационарных объектов размещен на сайте администрации Челябинска в разделе «Демонтаж нестационарных объектов».

Полномочия по выявлению незаконных объектов возложены на управление благоустройства города. На каждый выявленный объект составляется акт, а информация размещается еженедельно, по пятницам. В разделе также можно ознакомиться с планами и отчетами о проведенной работе.