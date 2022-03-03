В Челябинске в пятницу планируется отключение светофоров на шести перекрестках

В Челябинске завтра, четвертого марта, планируется отключение светофоров на шести перекрестках.

С восьми утра до шести вечера не будут работать светофорные объекты на пересечениях улиц Елькина и Либкнехта, Воровского и Красной.

С половины девятого утра до пяти часов вечера не смогут регулировать дорожное движение светофоры на пересечениях проспекта Ленина с улицами Героев Танкограда и 40-летия Октября, Героев Танкограда с Ловина.

С девяти утра до двух часов дня будут отключены светофоры на перекрестке Богдана Хмельницкого и Жукова.