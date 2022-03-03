03.03.2022
Челябинские силовики задержали районного депутата
03.03.2022
Челябинские силовики задержали районного депутата
03.03.2022
В Челябинске в пятницу планируется отключение светофоров на шести перекрестках
03.03.2022
В Челябинске в пятницу планируется отключение светофоров на шести перекрестках
03.03.2022
СК России предупреждает граждан страны об ответственности за организацию и участие в несанкционированных акциях
03.03.2022
СК России предупреждает граждан страны об ответственности за организацию и участие в несанкционированных акциях
В Челябинске в пятницу планируется отключение светофоров на шести перекрестках
03.03.2022
В Челябинске в пятницу планируется отключение светофоров на шести перекрестках
02.03.2022
В Челябинске отключат светофоры на четырех перекрестках
01.03.2022
В Челябинске отключат светофоры на трех перекрестках
17.02.2022
На проспекте Ленина в Челябинске отключат светофоры
В Челябинской области создан штаб для координации оказания помощи прибывшим из ЛНР и ДНР
03.03.2022
В четверг самый загульный день масленичной недели - Разгуляй
03.03.2022
Будьте бдительны: украинские провокаторы начали информационные атаки на челябинскую молодежь в ВКонтакте
02.03.2022
За вами – правда: ветеран-афганец из «Боевого братства» обратился к участникам операции на Украине со словами поддержки
01.03.2022
Южноуральский офицер Константин Глушков погиб во время спецоперации на Украине
01.03.2022