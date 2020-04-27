В Челябинске в Родительский день все кладбища будут закрыты для посещения

В Челябинске, как и во всем регионе, в Родительский день кладбища будут открыты только для погребения. Горожанам рекомендуют отдать дань памяти усопшим родственникам дома и отказаться от посещения погостов.

Речь об этом шла сегодня, 27 апреля, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска. Во избежание массового заражения коронавирусной инфекцией, горожанам рекомендуют отказаться от посещения кладбищ и побывать на могиле предков чуть позднее.

«Необходимо соблюдать режим самоизоляции. Кладбища работают только на погребение, для посещения они закрыты», - отметила глава Челябинска Наталья Котова.

Подобные ограничения действуют на территории всей Челябинской области.

Как сообщили в пресс-службе администрации Магнитогорска, в 28 апреля в городе также будет ограничено движение автотранспортных средств с 07:00 до 20:00 часов по следующим маршрутам, ведущим к кладбищам:

- по шоссе Восточному и безымянному проезду, проходящего вдоль Левобережного кладбища от пересечения улицы Чкалова и Челябинского тракта (круговое движение) до въезда на территорию кладбища;

- по безымянному проезду от улицы Гагарина до въезда на территорию Правобережного кладбища;

- по безымянному проезду от улицы Моховая до въезда на территорию кладбища (Новосеверный);

- по безымянным проездам, проходящим вдоль Южного кладбища от Челябинского тракта.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», губернатор Челябинской области Алексей Текслер призвал жителей в этом году отказаться от традиции посещения кладбищ на Радоницу. Дополнительные автобусы на кладбища в этот день не будут запущены. Сейчас кладбища работают только на погребение, для посещения они будут закрыты.

Добавим, что с призывом отказаться от посещения кладбищ обратился к южноуральцам и митрополит Челябинский и Миасский Григорий.

«Прошу вас в день Радоницы, 28 апреля, как и во все другие дни до окончания периода самоизоляции, отказаться от посещения храма, молиться дома и не ходить на кладбище», - сказал митрополит Челябинский и Миасский Григорий.