ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В Челябинске в Родительский день все кладбища будут закрыты для посещения

Общество
Сегодня, 10:43
Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинске, как и во всем регионе, в Родительский день кладбища будут открыты только для погребения. Горожанам рекомендуют отдать дань памяти усопшим родственникам дома и отказаться от посещения погостов.

Речь об этом шла сегодня, 27 апреля, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска. Во избежание массового заражения коронавирусной инфекцией, горожанам рекомендуют отказаться от посещения кладбищ и побывать на могиле предков чуть позднее.

«Необходимо соблюдать режим самоизоляции. Кладбища работают только на погребение, для посещения они закрыты», - отметила глава Челябинска Наталья Котова.

Подобные ограничения действуют на территории всей Челябинской области.

Как сообщили в пресс-службе администрации Магнитогорска, в 28 апреля в городе также будет ограничено движение автотранспортных средств с 07:00 до 20:00 часов по следующим маршрутам, ведущим к кладбищам:

- по шоссе Восточному и безымянному проезду, проходящего вдоль Левобережного кладбища от пересечения улицы Чкалова и Челябинского тракта (круговое движение) до въезда на территорию кладбища;

- по безымянному проезду от улицы Гагарина до въезда на территорию Правобережного кладбища;

- по безымянному проезду от улицы Моховая до въезда на территорию кладбища (Новосеверный);

- по безымянным проездам, проходящим вдоль Южного кладбища от Челябинского тракта.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», губернатор Челябинской области Алексей Текслер призвал жителей в этом году отказаться от традиции посещения кладбищ на Радоницу. Дополнительные автобусы на кладбища в этот день не будут запущены. Сейчас кладбища работают только на погребение, для посещения они будут закрыты.

Добавим, что с призывом отказаться от посещения кладбищ обратился к южноуральцам и митрополит Челябинский и Миасский Григорий.

 

«Прошу вас в день Радоницы, 28 апреля, как и во все другие дни до окончания периода самоизоляции, отказаться от посещения храма, молиться дома и не ходить на кладбище», - сказал митрополит Челябинский и Миасский Григорий.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Инна Шемаева
Отправить новость
Коронавирус
Общество
Сегодня, 11:00
В Челябинской области подтверждено 413 случаев коронавируса
Общество
Сегодня, 10:40
В Магнитогорске ограничили движение транспорта на Радоницу
Общество
Сегодня, 09:35
Прибывших из ОАЭ южноуральцев доставили в «Изумруд», беременная осталась в Екатеринбурге
Общество
Сегодня, 00:14
За сутки еще в двух муниципалитетах Челябинской области выявлен коронавирус
Сегодня, 09:35
Прибывших из ОАЭ южноуральцев доставили в «Изумруд», беременная осталась в Екатеринбурге
Сегодня, 00:14
За сутки еще в двух муниципалитетах Челябинской области выявлен коронавирус
Вчера, 18:29
В Челябинск возвращаются туристы из ОАЭ
Вчера, 14:52
В Челябинской области зарегистрирован третий случай смерти пациента с коронавирусом
Вчера, 12:59
В Челябинской области за сутки выявлено 58 новых случаев коронавируса
Вчера, 11:03
Сегодня исполнилось 34 года со дня аварии на Чернобыльской АЭС
25.04.20 23:52
Число муниципалитетов Челябинской области с подтвержденным коронавирусом выросло до 23
25.04.20 12:00
В Челябинской области за прошедшие сутки выявлено 67 новых случаев коронавируса
24.04.20 23:11
Статистика по коронавирусу в Челябинской области на 24 апреля
24.04.20 22:06
В Златоусте число случаев коронавируса продолжает расти, в списке заболевших – беременная
Культура
Сегодня, 10:03
Доброе утро, Урал
Сегодня для вас играют Дмитрий Перевертень и Андрей Лето
Общество
Вчера, 11:03
Они были на передовой
Сегодня исполнилось 34 года со дня аварии на Чернобыльской АЭС
Новости
Сегодня, 11:19
Общество
Отопление в домах челябинцев могут отключить уже в этот четверг
Сегодня, 10:40
Общество
В Магнитогорске ограничили движение транспорта на Радоницу
Сегодня, 10:22
Общество
В Магнитогорске будут штрафовать активных попрошаек
25.04.20 00:03
Экономика
В Челябинской области будет запущена линия по производству медицинских масок
24.04.20 23:37
Среда обитания
На месте Доваторского рынка в Челябинске вырастят многолетние цветы и ценные деревья
Опрос

Какие семьи с детьми, по вашему мнению, остаются без должной социальной поддержки в сложных условиях коронавируса?

Материалы рубрики
Сегодня, 11:19
Общество
Отопление в домах челябинцев могут отключить уже в этот четверг
Сегодня, 10:40
Общество
В Магнитогорске ограничили движение транспорта на Радоницу
Сегодня, 10:22
Общество
В Магнитогорске будут штрафовать активных попрошаек
24.04.20 17:30
Общество
Нуждающиеся в Челябинской области получат продуктовые наборы
24.04.20 16:33
Общество
В Челябинской области персонал 16 частных клиник могут привлечь к работе по вызовам
Теги
Алексей Текслер
коронавирус
Наталья Котова
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика