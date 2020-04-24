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Текслер: Кладбища будут закрыты для посещения на Родительский день

Общество
Сегодня, 13:08
Автор: 
Олеся Денисова

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер призвал жителей в этом году отказаться от традиции посещения кладбищ на Радоницу и побывать на могиле предков чуть позднее, когда ситуация с распространением коронавирусной инфекцией улучшиться. Дополнительные автобусы на кладбища в этот день не будут запущены.

Об этом глава региона сообщил Алексей Текслер на брифинге 24 апреля.

Глава региона напомнил, что в области продолжает действовать режим повышенной готовности (введен с 18 марта и пока по 30 апреля). В этот период кладбища работают только на погребение.

В предыдущие годы на Радоницу (отмечается на девятый день после Пасхи) в муниципалитетах запускали дополнительные автобусы до городских кладбищ, чтобы люди могли без проблем посетить могилы своих близких.

Алексей Текслер призвал южноуральцев в этом году пересмотреть эту традицию и побывать на могилах своих умерших родственников и знакомых после завершения всех коронавирусных проблем.

«В этом году дополнительных автобусных рейсов на кладбища мы не планируем, - предупредил Алексей Текслер. - Для посещения на родительский день кладбища будут закрыты».

В Магнитогорске на 28 апреля намерены ограничить движение любого транспорта к местам захоронения. Жителям напоминают, что в течение года будут и другие дни поминовения, когда все смогут приехать на могилы родственников.

С призывом отказаться от посещения кладбищ обратился к южноуральцам и митрополит Челябинский и Миасский Григорий: «Прошу вас в день Радоницы, 28 апреля, как и во все другие дни до окончания периода самоизоляции, отказаться от посещения храма, молиться дома и не ходить на кладбище». Владыка заверил, что «усопшие сродники и близкие не будут никак ущерблены от того, что мы помолимся о их упокоении у себя дома».

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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Теги
Алексей Текслер
кладбище
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