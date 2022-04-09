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Фото: Администрация Челябинска

В Челябинске в связи с ремонтом дороги на улице Валдайской ограничили движение

В Челябинске сегодня, девятого апреля, подрядная организация - ООО «СтройКонтинент» - начала ремонт участка дороги по улице Валдайской от Героев Танкограда до проспекта Победы.

В субботу подрядчик приступил к демонтажу бортового камня. В связи с этим, сообщили в пресс-службе городской администрации, по правой полосе Валдайской будет ограничено движение.

Ремонт проводится в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Подрядной организации предстоит заменить верхний слой дорожного покрытия на проезжей части и тротуарах, бетонные бортовые камни, восстановить газон по слою растительного грунта и дождеприемные люки, нанести дорожную разметку.

Челябинские власти просят водителей планировать свои маршруты с учетом действующего ограничения и приносят извинения за временные неудобства.

Отметим, срок окончания всех работ на данном объекте – 20-е августа 2022-го года.

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09.04.2022 10:29

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Миндортранс объявил предостережения недобросовестным перевозчикам в Челябинской агломерации

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КСП проверит законность трат на дороги миндортранса, мэрий Челябинска и Магнитогорска

06.04.2022 18:15

На Благовещение в Челябинской области мокрый снег с дождем

06.04.2022 18:02

Два десятка челябинских семей покинули разрушавшиеся дома