В Челябинске в связи с ремонтом дороги на улице Валдайской ограничили движение

В Челябинске сегодня, девятого апреля, подрядная организация - ООО «СтройКонтинент» - начала ремонт участка дороги по улице Валдайской от Героев Танкограда до проспекта Победы.

В субботу подрядчик приступил к демонтажу бортового камня. В связи с этим, сообщили в пресс-службе городской администрации, по правой полосе Валдайской будет ограничено движение.

Ремонт проводится в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Подрядной организации предстоит заменить верхний слой дорожного покрытия на проезжей части и тротуарах, бетонные бортовые камни, восстановить газон по слою растительного грунта и дождеприемные люки, нанести дорожную разметку.

Челябинские власти просят водителей планировать свои маршруты с учетом действующего ограничения и приносят извинения за временные неудобства.

Отметим, срок окончания всех работ на данном объекте – 20-е августа 2022-го года.