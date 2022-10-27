В Челябинске в выходные транспорт не сможет ходить по Краснопольскому проспекту

В Челябинске с десяти вечера 28 октября до шести утра 31 октября закроют движение транспорта по Краснопольскому проспекту.

Как сообщает пресс-служба администрации города, это связано с подключением новостроек к централизованной системе теплоснабжения.

В мэрии пояснили, что движение будет закрыто в районе домов №11 и №17-А на Краснопольском проспекте.

Челябинские власти просят водителей учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.