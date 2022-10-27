27.10.2022
Анонсы событий и мероприятий на 28 октября (18+)
27.10.2022
В Магнитогорске сохранили льготное питание для школьников
27.10.2022
В ДОМ.РФ поддержали Стратегию развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года
27.10.2022
Льгота дошкольникам Магнитогорска сохранится
27.10.2022
В Челябинске в выходные транспорт не сможет ходить по Краснопольскому проспекту
27.10.2022
Челябинская область – в тройке лидеров цифровой трансформации
В Челябинске в выходные транспорт не сможет ходить по Краснопольскому проспекту
28.09.2022
В Челябинске закроют поворот с проспекта Победы на улицу Молодогвардейцев
21.09.2022
В Челябинске на Свердловском проспекте закрывают движение троллейбусов
14.09.2022
В Челябинске закрывают движение по улице Румянцева, троллейбусы меняют маршруты
09.09.2022
В Челябинске временно изменят маршруты автобусы №33 и №81
Приняты законопроекты, направленные на соцподдержку мобилизованных южноуральцев
27.10.2022
Челябинская область получит 1,3 миллиарда на повышение зарплат медработникам
27.10.2022
В Челябинской области мобилизованным и добровольцам выплатят по 50 тысяч рублей
26.10.2022
В Челябинской области построят еще четыре школы и восемь детсадов до конца 2022 года
26.10.2022
Южноуральские аграрии собрали рекордный урожай зерна
26.10.2022