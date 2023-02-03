В Челябинске в выходные троллейбусы №7 и 12 изменят свои маршруты

В Челябинске в эту полночь, четвертого февраля, и до пяти утра шестого февраля будет закрыто движение троллейбусов по Свердловскому проспекту от Труда до Комсомольского проспекта.

Как отмечает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», движение закроют в связи с проведением работ по модернизации контактной сети троллейбуса в рамках концессионного соглашения.

В выходные дни троллейбусы седьмого маршрута будут ходить следующим образом: ЧМК - Комсомольский проспект - Молодогвардейцев - Братьев Кашириных - Северо-Крымская - Труда - Свердловский проспект - АМЗ (обратно через ДС «Юность» - Алое поле - Энгельса).

Троллейбусы №12 будут следовать по такому маршруту: Молдавская - Комсомольский проспект - Молодогвардейцев - Братьев Кашириных - Северо-Крымская - Труда - Свердловский проспект - АМЗ (обратно через ДС «Юность» - Алое поле - Энгельса).

Пассажирам рекомендуют пользоваться автобусами №9, 15, 18, 31, 34, 71. Поездки можно совершать без дополнительных финансовых затрат, используя месячный безлимитный проездной стоимостью 1100 рублей или единый пересадочный билет стоимостью 25 рублей по транспортной карте.