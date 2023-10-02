В Челябинске ведется прием неисправной бытовой техники и батареек в помощь Донбассу

В Челябинске стартовал третий этап эколого-патриотической акции «Жители Южного Урала - защитникам Отечества».

В связи с большим социальным откликом и обращениями жителей, желающих принять участие в акции, в областном центре до первого ноября открыты пункты приема бытовой техники и батареек от населения.

В пресс-службе городской администрации напомнили, что акция инициирована министерством экологии региона и впервые прошла в конце 2022 года под названием «Жители Южного Урала – Донбассу».

Второй этап акции проходил в июне 2023 года. Жителям Челябинской области предлагалось сдать макулатуру, старую технику, ветошь, батарейки на переработку в пункты приема вторсырья, а вырученные средства перечислить на счет фонда, открытого для сбора помощи жителям Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей.

Сейчас все желающие снова могут присоединиться к акции, принеся неисправную бытовую технику и батарейки в пункты, организованные на территории Челябинска. Адреса – здесь.

Также в мэрии напомнили, что во многих супермаркетах и торговых комплексах установлены урны для приема батареек на утилизацию. С картой точек приема можно ознакомиться по ссылке. Также привезти батарейки можно самостоятельно, по адресу: улица Автодорожная, 13 (ГК «Мегаполисресурс»). В течение месяца, в рамках акции, предприятие будет принимать их бесплатно.