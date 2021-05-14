В Челябинске владелец сам демонтировал пять киосков

В Челябинске индивидуальный предприниматель за свой счет демонтировал пять незаконных киосков. Об этом сообщили в администрации города.

«Индивидуальный предприниматель, работающий в Тракторозаводском районе, сам обратился в Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям, получил разрешение на демонтаж незаконных объектов и осуществил все работы за свой счет», - рассказали в администрации Челябинска.

В районе ликвидировали пять киосков возле дома №13 на улице Марченко.

В соответствии с новым Порядком демонтажа теперь убрать незаконные объекты с городских улиц может любой человек. Для этого нужно получить разрешение в КУИЗО.