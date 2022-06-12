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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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12.06.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В День России, 12 июня, в селе Долгодеревенское (Сосновский район, Челябинская область) состоялос
12.06.2022

Губернатор открыл спорткомплекс в Долгодеревенском и сыграл в баскетбол
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В этом году ЛНР впервые отмечает День России в статусе признанного государства. Для республики эт
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске проходит первый полуфинал Всероссийского конкурса «
12.06.2022

Челябинская область принимает «Мастеров гостеприимства»
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.06.2022

В Челябинске восстановлены маршруты движения автобусов в сторону Героев Танкограда
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.06.2022

С начала пандемии коронавирус оборвал жизни девяти тысяч южноуральцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.06.2022

Анонсы событий и мероприятий на 13 июня
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.06.2022

В День России челябинский губернатор вручил паспорта юным южноуральцам
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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В Челябинске на месте вырубки леса под каток УралГУФК выставили наряды полиции
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В Челябинске восстановлены маршруты движения автобусов в сторону Героев Танкограда

В Челябинске с 11 июня восстановлены маршруты движения автобусов в сторону Героев Танкограда.

«С 11 июня автобусы 8, 9, 25с, 34, 45 на участке от Артиллерийской до Горького (в сторону Героев Танкограда) следуют по действующим трассам по проспекту Победы», - сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт». - Остановка "Юридический институт" для автобусов восстановлена на прежнем месте».

Напомним, с девятого мая автобусы по этим маршрутам следовали в объезд. Это было связано с проведением ремонтных работ на теплотрассе на Горького - проспекте Победы.

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В понедельник, 13 июня, у православных Челябинской области - важный церковный переходящий праздни
12.06.2022

В понедельник у православных - Духов день
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.06.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В День России, 12 июня, в селе Долгодеревенское (Сосновский район, Челябинская область) состоялос
12.06.2022

Губернатор открыл спорткомплекс в Долгодеревенском и сыграл в баскетбол
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В этом году ЛНР впервые отмечает День России в статусе признанного государства. Для республики эт
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12.06.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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