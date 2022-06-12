В Челябинске восстановлены маршруты движения автобусов в сторону Героев Танкограда

В Челябинске с 11 июня восстановлены маршруты движения автобусов в сторону Героев Танкограда.

«С 11 июня автобусы 8, 9, 25с, 34, 45 на участке от Артиллерийской до Горького (в сторону Героев Танкограда) следуют по действующим трассам по проспекту Победы», - сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт». - Остановка "Юридический институт" для автобусов восстановлена на прежнем месте».

Напомним, с девятого мая автобусы по этим маршрутам следовали в объезд. Это было связано с проведением ремонтных работ на теплотрассе на Горького - проспекте Победы.