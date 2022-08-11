В Челябинске временно ограничат движение по улице Румянцева, что связано с проведением капитального ремонта участка теплотрассы.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, с восьми утра пятницы, 12-го августа, до 20-ти часов 15-го сентября будет ограничено движение транспорта на участке улицы Румянцева между домами №33 и №28.

По направлению к улице Электростальской движение будет ограничено по левому ряду. По направлению к улице Дружбы, от пересечения с улицей Электростальской до дома №28Б по улице Румянцева, - ограничение по левой полосе; движение на участке от дома №28Б до дома №28 будет закрыто.

Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.