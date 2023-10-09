В Челябинске временно отменили 12-й трамвай, 18-й и 22-й – изменили маршруты

В Челябинске сегодня, девятого октября, временно отменили трамвай №12, трамваи №18 и №22 – изменили маршруты.

К обычной работе городской электротранспорт вернется, по предварительной информации, после пяти утра 16 октября.

До указанного времени на кольце Харлова будет производиться замена стрелочных переводов.

Трамвай №18 временно будет следовать по маршруту «ЧМК — Горького — ЧТЗ», №22 – «Чичерина — Кирова — Карла Маркса — ЧТЗ».

Челябинцам рекомендуют пользоваться автобусами №18, №33, №81, №483 и троллейбусами №10, №25.

Кроме того, напоминает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», горожане могут пользоваться трамваем-челноком, который будет следовать по маршруту «Аврора — Дзержинского — ЗЭМ» (ежедневно с 06:25 до 22:20, каждые 30 минут).

Для экономии средств жителям рекомендуют использовать месячный безлимитный проездной стоимостью 1200 рублей или пересадочный билет стоимостью 28 рублей по транспортной карте.