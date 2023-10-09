09.10.2023
В Челябинске временно отменили 12-й трамвай, 18-й и 22-й – изменили маршруты
08.10.2023
Анонсы событий и мероприятий на 9 октября (18+)
07.10.2023
В Челябинске прошел юбилейный тур SOPRANO
06.10.2023
Российский МиГ-31 перехватил над акваторией Норвежского моря самолет ВМС США
06.10.2023
В Ленинском районе Челябинска закроют движение трамваев
06.10.2023
Городские власти рассмотрят инициативы жителей по улучшению облика родного Челябинска
В Челябинске временно отменили 12-й трамвай, 18-й и 22-й – изменили маршруты
03.10.2023
В Челябинске открывают движение трамваев через депо №1
25.09.2023
Челябинская «пятерка» до конца сентября будет ходить по измененному маршруту
21.09.2023
В Челябинске закроют движение трамваев по Цвиллинга от Карла Маркса до вокзала
19.09.2023
Егоров рассказал о ходе капремонта путей в Челябинске и грядущем сокращении трамвайных маршрутов
Челябинская область отмечает День героев Танкограда
06.10.2023
В Челябинске выберут подрядчика по благоустройству новой части Свободы
05.10.2023
«В жизни мой отец был гораздо суровей, чем в кино»: Федор Конюхов и Федор Бондарчук показали Челябинску «Повелителя ветра»
04.10.2023
В осенний призыв Челябинская область направит на армейскую службу более 3100 человек
04.10.2023
В Челябинской области УФСБ обезвредили сторонника международной террористической организации
03.10.2023