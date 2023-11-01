В Челябинске второго ноября трамваи возобновят движение по Каслинской и Свердловскому тракту

В Челябинске завтра, второго ноября, в пять часов утра трамваи возобновят движение по улице Каслинской и Свердловскому тракту.

На свои обычные маршруты вернутся трамваи №3, №14, №18, №19 и №20, сообщает ООО «ЧелябГЭТ».

Отметим, движение по вышеназванным улицам открывается в связи с окончанием ремонта путей на узле «Депо №2».