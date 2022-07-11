В Челябинске выберут подрядчиков для строительства двух муниципальных садиков

В Челябинске в ближайшее время выберут подрядчиков для строительства двух муниципальных детских садов на улице Габдуллы Тукая и в «Парковом-2».

Данные садики будут возводиться в течение двух лет, сообщил сегодня, 11-го июля, на аппаратном совещании в мэрии заместитель главы Челябинска по вопросам строительства Владимир Шамне. По его словам, сейчас по этим объектам проводятся аукционные процедуры. После выбора исполнителей контрактов с ними будут заключены договоры.

Как рассказал Владимир Шамне, в настоящее время на контроле городских властей находится строительство шести муниципальных детских садов.

Общая строительная готовность садика на 120 мест по улице Горького, 25-А составляет 84 процента, детсада на 150 мест по улице Шмакова в микрорайоне №55 – 24 процента, садика на 290 мест в микрорайоне «Манхэттен» - 93 процента. Готовность детского сада на 296 мест в микрорайоне «Лэйк Сити» составляет 41 процент, садика на триста места в микрорайоне №5 «Академ Риверсайд» - 60 процентов, садика на 80 мест в микрорайоне №50 – 55 процентов.