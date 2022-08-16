В Челябинске выделенные полосы для автобусов и троллейбусов продлят на 3,8 километра

В Челябинске до конца августа текущего года планируется организация выделенных полос на улицах Северо-Крымской, Труда и Энгельса – на участке от Братьев Кашириных до Коммуны. Об этом сообщает сегодня, 15-го августа, телеграм-канал «Транспорт Челябинской агломерации».

Как заметил в данном посте заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта региона Александр Егоров, «по сути это будет продление существующих выделенных полос в обе стороны на 3,8 километра».

Замминистра уточнил, что работа по организации приоритетного проезда общественного транспорта ведется совместно с властями южноуральской столицы.

Егоров пояснил, что благодаря выделенным полосам получат возможность быстрее передвигаться девять маршрутов общественного транспорта, которые перевозят 99 тысяч пассажиров в сутки.

Как следует из слайдов, опубликованных в телеграм-канале «Транспорт Челябинской агломерации», выделенные полосы предназначены для 259-ти новых автобусов большого класса, 168-ми новых троллейбусов и двухсот новых автобусов среднего класса.

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В 2023-м году в столице Южного Урала будет, предположительно, уже свыше сорока километров выделенных полос, что позволит Челябинску подняться на третье место с 14-го места в рейтинге крупных городов, где обустраиваются такие полосы.

Как отметил Александр Егоров, 14-е место Челябинск занимал в 2020-м году с 2,1 километра ВП. По результатам организации приоритетного проезда общественного транспорта в 2023-м году южноуральская столица должна значительно улучшить позиции, пропустив вперед лишь Казань с 183-мя километрами выделенных полос и Красноярск с 57,1 километра ВП.