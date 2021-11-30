В Челябинске выступит певец с выразительным бархатным баритоном Алексей Брянцев

В челябинском ДК Железнодорожников 6 декабря, в 19:00, выступит талантливый не по годам молодой певец с выразительным бархатным баритоном, покорившим женские сердца, Алексей Брянцев.

В шансон Алексей Брянцев попал, в общем-то, случайно. Пять лет политехнической академии в родном Воронеже по специальности инженера нефти и газа такого развития событий не предполагали. Однако музыкальная школа, оконченная в детстве, и шикарный голос все-таки развернули его к пению и творчеству, благодаря чему он сегодня с успехом гастролирует как по России, так и за ее пределами.

В немалой степени этому развороту способствовал и его дальний родственник и полный тезка, известный своим участием в проекте «Бутырка» в качестве продюсера-аранжировщика и автора текстов. Алексей-«младший» пришел к нему на прослушивание в 22 года. Великолепный баритон сразу поразил именитого тезку, но взять в обойму молодого исполнителя он решился не сразу. И причиной тому был все тот же голос, один в один схожий с голосом Михаила Круга. После трагической смерти автора «Владимирского централа» на российских сценах запестрели многочисленные клоны-подражатели, и становиться еще одним а-ля Кругом было не только рискованно, но и бесперспективно. Однако выход все же был найден. Брянцев-«старший» пишет песню специально под вокал «младшего», и в конечном итоге счастливое стечение различных обстоятельств приводит к образованию нового дуэта.

Песню «Привет, малыш» вместе с Алексеем Брянцевым поет Ирина, вдова Михаила Круга. Содружество оказалось более чем успешным и растянувшимся на два полноценных альбома, сметавшихся с прилавков музыкальных магазинов, – «Привет, малыш» (2007) и «Если бы не ты» (2010). В 2012-м Алексей выпускает первый сольник, об успехе и уровне продаж которого говорит в том числе и количество мобильников с установленными на них в качестве звонков песнями с этой пластинки.

Альбом «Твое дыхание» позволил набрать талантливому певцу совершенно стремительные обороты. Он выступает по всей стране. Его встречают аншлагами во всех регионах России. Плотность гастрольного графика зашкаливает, но время для записи новых песен все же выкраивается, и, возможно, именно вы станете их первыми слушателями на предстоящем концерте.

Заказать билеты на концерт Алексея Брянцева в Челябинске можно на сайте.