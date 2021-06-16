В Челябинске заборы красят рукавицами

Челябинск еще раз подтвердил свою репутацию сурового города: заборы здесь красят не кистями, а, можно сказать, голыми руками. Точнее руками в рабочих рукавицах.

Видео, на котором пожилой мужчина черпает краску из ведра и обмазывает ею ограждение, появилось в сообществе «74.chp» в Инстаграм. Автор назвал его «Кисточки не дают, а красить надо». Участок, где покраска забора производится столь неожиданным способом, не указан. А вот число известно – 11-е июня, накануне Дня России. Видимо, так готовиться к празднику эффективнее: рукавица большая – зачерпнул краски, и вперед (вокруг, при таком подходе, наверное, все тоже оказалось забрызгано краской, в том числе несчастная трава вдоль забора).

Молодой человек, записавший видео с места событий, судя по всему, был искренне поражен данным способом покраски забора. С трудом сдерживая смех, он предложил рабочим помощь – подготовить обращение к городским властям с просьбой выдать кисточки.

Подписчики сообщества тоже не остались равнодушными к увиденному.

«Не страна, а сплошной цирк»; «Котова глав районов же в пешую прогулку отправила – посмотреть, что происходит у них. Видать, не пошли гулять. Наверное, отдыхать уехали (от редакции: данное поручение глава Челябинска дала позднее, 14-го июня)»; «Ведь накажут только этого мужчину»; «Так расход краски больше. Видимо, кто-то завод купил по изготовлению краски»; «Минимум расходы, максимум доходы»; «Где этот дедушка, я ему куплю кисточки. Разве так можно! За копейки ещё весь в краске...»; «Деньги ушли на отдых за границей, но вы держитесь»; «Дожили»; «Хотят, чтобы было все хорошо, а какую-то кисть не могут дать», «Было бы очень весело, если бы не было так грустно», - комментируют челябинцы краску в рукавице.

К слову, мысль о том, что «засветившегося» в Интернете пожилого мужчины после этого могли уволить (если уже не уволили), пришла в голову и челябинскому урбанисту Льву Владову, который сделал репост этого видео на своей странице в Инстаграм. Он попросил, что, если кто-то вдруг узнает, что красившего забор рабочего уволили, сообщить об этом ему.

Объективности ради: не факт, что кисточек рабочим не выдавали. Данная инициатива – красить забор с помощью гигантской рукавицы – могла исходить от них самих. И, вероятно, так действительно быстрее (да и волоски от кисточки к свежей краске не прилипнут).