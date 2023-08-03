В Челябинске задержаны двое несовершеннолетних, избивших и ограбивших мужчину

В Ленинском районе Челябинска двое несовершеннолетних избили сидевшего на лавке мужчину и забрали у него сумку. Полицейские задержали подозреваемых. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело.

Вечером к сидевшему на лавочке возле дома 49-летнему мужчине подошли двое молодых людей и без слов нанесли несколько ударов палкой. После этого нападавшие забрали его сумку и скрылись, рассказали в пресс-службе ГУ МВД региона.

В СУ СКР области уточнили, инцидент произошел в июле текущего года в ночное время. Подозреваемые били потерпевшего не только палкой, но также нанесли ему ногами и руками множественные удары по различным частям тела.

Потерпевший обратился в отдел полиции «Ленинский». В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОП «Ленинский» по горячим следам задержали двоих ранее не судимых местных жителей 2005 и 2007 годов рождения, сообщили в региональном полицейском главке.

Похищенное имущество они выбросили, поскольку на банковских картах не оказалось денежных средств.

В отношении задержанных Следственным отделом по Ленинскому району СУ СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ (Разбой). Подозреваемым избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

В ходе предварительного следствия будут установлены причины и условия, способствующие совершению тяжкого преступления несовершеннолетним лицом, и приняты соответствующие меры реагирования.

Санкция ч. 2 ст.162 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.