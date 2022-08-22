В Челябинске заканчивается последний этап опрессовки

В Челябинске заканчивается подготовки котельных, тепловых сетей и систем теплоснабжения к следующему отопительному сезону.

Как сообщил сегодня, 22 августа, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов, последний этап опрессовки заканчивается.

Напомним, максимальный срок отключения - две недели. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлен.

Добавим, проблема возвращением горячей воды в момент опрессовки возникла у жителей поселка Чурилово. Подача теплоносителя в микрорайоне была восстановлена АО «УСТЭК‑Челябинск» после завершения ремонтных работ и получения уведомления от владельца сети.