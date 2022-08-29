29.08.2022
В Челябинской области растет число госпитализированных пациентов с ковидом
29.08.2022
Кубок Алексея Текслера соберет на Южном Урале лучших ватерполисток России
29.08.2022
Михаил Накоряков поздравил ватерполисток Челябинской области с победой в Спартакиаде сильнейших
29.08.2022
Миссия МАГАТЭ прибудет на ЗАЭС на этой неделе
29.08.2022
В Копейске открылась выставка «В каждом рисунке солнце»
29.08.2022
За облака Таганая в 2022 году забежали 572 храбреца
В Челябинске закончен ремонт переезда на проспекте Победы, движение открыто
22.08.2022
В Челябинске полным ходом ведется капремонт Дарвина
11.08.2022
Южноуральцы из малых городов и сел приглашают губернатора проехаться по их дорогам
04.08.2022
Главой Челябинска Натальей Котовой занялась прокуратура из-за состояния дороги
03.08.2022
Челябинские чиновники претендуют на Шнобелевскую премию: вдоль трамвайных путей оборудуют прогулочные зоны
Утвержден «Зеленый пояс» вокруг Челябинска, на очереди другие города области
26.08.2022
Челябинские экоактивисты заявили о гибели деревьев в парке Дружбы, районные власти ответили
25.08.2022
В пяти городах Челябинской области НМУ продлятся до вечера 25 августа
24.08.2022
В среду вновь отмечено повышенное содержание сероводорода в воздухе Челябинска
24.08.2022
Во сколько обойдется посещение ребенком частного детского сада в Челябинске
23.08.2022