В Челябинске закончен ремонт переезда на проспекте Победы, движение открыто

В Челябинске после ремонта открылся переезд на перекрестке проспекта Победы и улицы Косарева. Подрядчик выполнил поставленные задачи в установленный контрактом срок.

Как сообщает сегодня, 29-го августа, телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», автомобильное движение полностью восстановлено.

Кроме капитального ремонта данного переезда, в столице Южного Урала в текущем году было дополнительно запланировано приведение в надлежащее состояние переезда на пересечении Копейского шоссе и улицы Гагарина в Ленинском районе.

Напомним, в августе-октябре в Челябинске заменят рельсошпальную решетку, балласт и другие элементы пути на улице Новороссийской, улице Дзержинского - на участке от Гагарина до Многостаночников, улице Рождественского - на участке от автодороги Меридиан до Копейского шоссе.

Для повышения комфорта пассажиров и продления срока службы новых вагонов в работы включена алюминотермитная сварка рельсов; шпалы будут использованы железобетонные.